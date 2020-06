Assandca rep 3.000 euros del repte digital #KmsContraElCàncer

El president de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, ha rebut un xec de 3.000 euros de Vall Banc. El patrocinador oficial del repte digital #KmsContraElCàncer d’enguany s’havia compromès a donar 5 euros per participant, però finalment, i per col·laborar en la situació actual agreujada per la pandèmia, ha decidit augmentar la seva aportació i s’ha fet càrrec, a més, de les despeses adjacents al repte. L’aportació total de l’entitat financera per a l’acció de divulgació i sensibilització de l’associació s’eleva a uns 7.000 euros.

Aquest repte ludicoesportiu obert a tothom i adaptat a la situació actual va comptar amb una àmplia implicació de la població, superant els 330 participants i els 2.900 quilòmetres recorreguts.

Vall Banc, col·laborador d’Assandca per al programa d’activitats que l’associació organitza durant l’any, ha fet prova d’una gran generositat amb una aportació extraordinària i cobrint totes les despeses relatives a l’acte. Tal com ho ha recalcat Saravia, “es tracta d’una aportació que no teníem prevista en el nostre compte d’explotació i que és molt benvinguda, encara més del fet que la situació dels malalts s’ha agreujat amb la Covid-19. Aquests diners ens ajudaran a reforçar les nostres accions i l’acompanyament dels malalts de manera més immediata.”

Per la seva banda, el director de Negoci del grup financer, Gerard Albà, ha recordat que “el suport brindat a l’associació seguirà sent en el futur perquè volem continuar donant recursos per avançar en aquesta cursa contra el càncer".

Les dues entitats s’han mostrat molt satisfetes de la repercussió del repte d’aquest any i ja treballen en l’organització de futurs actes per seguir conscienciant la població i sumar contra la lluita.