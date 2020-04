Caldea aplicarà un ERTO al 90% de la plantilla

Caldea ha anunciat aquest dimecres que presentarà un expedient de regulació temporal de l’ocupació per força major ( ERTO) que afecta 127 persones, el 90% de la seva plantilla, i que aquest dimecres ha estat aprovat pel seu comitè d’empresa. La companyia mantindrà actiu un grup reduït de persones, bàsicament la direcció, serveis tècnics i administració, per mantenir la gestió i garantir la reobertura, manifesten.

Des del termolúdic asseguren que el tancament el dia 13 de març de l’spa termal per prevenir la Covid-19 i l'impacte sense precedents que estima que tindrà la crisi sanitària en el sector del turisme, han estat "decisius" per prendre aquesta decisió que té com a objectiu "garantir la subsistència i perdurabilitat del projecte i mantenir els llocs de treball". Afegeixen que en els pròxims dies continuaran treballant en la definició dels possibles escenaris per aconseguir la reobertura del termolúdic de cara a l’estiu, sempre que les autoritats sanitàries ho permetin, i amb les màximes garanties d’higiene i de seguretat per prevenir la propagació del virus.