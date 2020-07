Catalunya obligarà a dur mascareta al carrer

A qualsevol carrer de qualsevol municipi català, tothom haurà de tapar-se el nas i la boca amb una mascareta, també quan es pugui garantir la distància de seguretat, com a mesura de prevenció. La consellera de Salut, Alba Vergés, havia avançat aquest dimarts a RAC1 que demanaria que la mascareta fos obligatòria a tot Catalunya i que portaria la proposta a la reunió del Procicat per debatre-ho, i el plantejament ha encaixat prou bé al si del Govern, que tem que el relaxament d'algunes actituds pugui desestabilitzar la bona tendència epidemiològica de Catalunya, trencada únicament a la regió sanitària de Lleida. "Ens mourem molt durant les vacances i per rebaixar els riscos cal prendre mesures", ha afirmat Vergés.

El Procicat haurà d'aprovar aquesta mesura en una propera reunió extraordinària, probablement aquest dimecres, però l'ús de la mascareta en qualsevol espai públic, sigui obert o tancat, i malgrat que es pugui mantenir els dos metres de distància, sembla imminent. La decisió arribaria pocs dies després que la Generalitat decidís confinar perimetralment la comarca del Segrià per controlar la transmissió i aturar la progressió del rebrot. Si aquest dimecres el Govern dona llum verda a la proposta de Salut, no només Lleida haurà de complir aquesta mesura.

Excepció en l'esport i al mar

A banda de poder-se treure la mascareta amb el nucli de convivència, Vergés també ha esbossat altres possibles excepcions que podria tenir aquesta nova norma, com per exemple l'activitat esportiva o els banys a la platja, però no durant el trajecte. L'incompliment de la mesura, tal com la planteja Vergés, comportaria una sanció. "Però l'important no és ser punitiu sinó que entre tots entenguem la importància de les nostres accions", ha matisat la titular de Salut.