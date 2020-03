Consells dels dietistes per passar el confinament de manera saludable

Des que el Govern va posar en marxa les mesures excepcionals per evitar que el virus de la Covid-19 es propagui han estat diferents els col·lectius sanitaris que han volgut aportar el seu gra de sorra perquè la població pugui tenir cura de la seva salut malgrat el confinament. D’aquesta manera, a les consultes dels psicòlegs s’hi afegeixen ara els consells del Col·legi de dietistes i nutricionistes (CDNA), que han volgut difondre un vídeo en què es donen recomanacions a la població.

D’aquesta manera, i tal com han informat des del col·legi, amb la participació de diferents col·legiades (totes elles professionals de l’alimentació) s’ha elaborat un vídeo en què es dona un seguit de consells i recomanacions a la població sobre diferents temes relacionats amb l’alimentació durant el confinament. La voluntat, asseguren, és “donar resposta” al moment actual.

Entre els consells que les dietistes donen hi ha aprofitar aquests dies de confinament per "millorar el nostre estil de vida", fent que el nostre rebost, la nostra taula i la nostra cuina siguin més saludables. Per això fan una crida a menjar tota la família plegada i aprofitar que es té més temps per dedicar-lo a l'alimentació. Així, i tenint en compte que aquests dies la nostra activitat física es pot veure reduïda, recomanen disminuir la ingesta d'aliments energètics (pa, pasta, arròs) i evitar al màxim els ultraprocessats. Es recomana, en aquest sentit, prioritzar la compra de fruita i verdura i, en la mesura del possible, fer exercici a casa aprofitant, per exemple les tasques domèstiques.