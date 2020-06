Obren la frontera espanyola després d'unes primeres hores de cues

La reobertura de la frontera hispanoandorrana ha començat amb mal peu. De bon matí d'aquest divendres, la Guàrdia Civil i la policia nacional espanyola no deixava passar els vehicles amb matrícula andorrana perquè encara no havia arribat l'ordre corresponent. Això ha provocat cues de cotxes i camions, habitual en dies de sortida d'un cap de setmana, d'un pont o vacances, però que ara feia dies que no tenia lloc, perquè el pas fronterer ha estat tancat durant l'emergència sanitària.



Després d'unes hores de confusió, la duana ha confirmat que el pas fronterer finalment s'ha obert, tal com es va anunciar aquest dijous per part de les autoritats espanyoles i andorranes, i els vehicles han començat a circular amb certa fluïdesa, tot i que els agents dels cossos espanyols paren la majoria de conductors i els demanen la documentació, cosa que provoca que la circulació sigui lenta.

