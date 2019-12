Detingut un conductor amb el permís suspès després d’una persecució amb cotxe i a peu

La policia va detenir divendres passat un home resident de 30 anys, amb una taxa de 0’81 g/l i positiu a la prova de tòxics salivar, com presumpte autor dels delictes de conducció temerària, contra l’administració de Justícia i contra la funció pública. Els fets van passar quan una patrulla que es trobava a l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella, va observar que el conductor d’un turisme que circulava en sentit oposat, direcció Encamp, va ser identificat pels agents ja que té el permís suspès per ordenança penal. Segons el relat policial, en el moment de voler-lo controlar, el conductor es va adonar d’aquest fet, i va accelerar de forma brusca. En la seva fugida en conducció temerària per diferents carrers d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp, diversos usuaris de la via pública van haver d’efectuar maniobres evasives per no col·lidir amb el vehicle del detingut. Tanmateix, segons la policia, va fer cas omís a tres controls de carretera estàtics que s’havien muntat per tal de controlar-lo, i finalment i després d’una persecució a peu, els agents el van poder detenir.

En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 33 persones durant aquesta darrera setmana (del 23 al 29 de desembre). En concret, les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (2), contra la seguretat del trànsit (20) –tretze de les quals a conseqüència de la campanya d’alcoholèmia que s’està fent durant aquest mes de desembre– i altres delictes (11).



En aquest darrer apartat, destaca la detenció dimecres de la setmana passada a Escaldes-Engordany d’un home resident de 34 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva. Els agents van ser requerits des de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, ja que un pacient que estava ingressat, després d’aprofitar un permís per sortir, duia una navalla amb una fulla serrada, foradada i de 9 centímetres, a més d’1,1 grams d’haixis. Així, tant el personal mèdic com altres pacients van rebre amenaces verbals constants per part de l’home, que va ser detingut per "la temença que aquesta conducta pogués derivar en alguna acció més greu".



D’altra banda, la policia va detenir a Canillo dimecres de la setmana passada un noi no resident com a presumpte autor d’un delicte de lesions. La detenció es va produir després d’una baralla multitudinària a l’exterior d’un local d’oci nocturn del Pas de la Casa. Arrel d’aquests fets, una persona va resultar ferida i evacuada a l’hospital, ja que havia quedat inconsicent per culpa d’un cop de peu al cap. Segons la policia, inicialment s’havien identificat diverses persones, però no es va poder determinar l’autor dels fets, fins que l’enquesta feta posteriorment va permetre identificar la persona detinguda com l’autor de la puntada de peu.



Continuant amb les detencions nocturnes, la policia ha detingut aquest cap de setmana un noi de 18 anys a Andorra la Vella. La patrulla que efectua prevenció de tancaments de locals nocturns, va observar com el noi detingut forcejava amb un altre jove, el va fer caure al terra i li va donar una puntada de peu al cap que li va produir una petita ferida sagnant a la cella dreta, a més d’un fort dolor al cap i atordiment. A més, la policia ha detingut també aquest cap de setmana una noia resident de 21 anys a Andorra la Vella, després d’una baralla entre dues noies a l’exterior d’un local d’oci. La detinguda, sota els efectes de l’alcohol, segons el cos d’ordre, hauria propinat un cop a la cara de l’altra noia i hauria oposat una forta resistència al control per part dels agents.

Arma de foc i gas pebre

Per una altra part, el Cos de Policia va detenir dilluns de la setmana passada un noi i una noia residents de 22 anys i un no resident de 20 per delictes contra la intimitat i inviolabilitat de domicili, la seguretat col·lectiva, la llibertat i la integritat. Els agents van ser requerits en un domicili particular ja que un grup de persones –els detinguts–, i una menor que els acompanyava, van accedir a l’interior sense el consentiment de la llogatera, es va iniciar una discussió i un dels detinguts (el noi no resident) va esgrimir i amenaçar amb una arma de foc, segons la versió de les víctimes. Per aquest motiu, van resultar ferides amb esgarrapades a la cara i blaus a la zona ocular tres de les persones que es trobaven inicialment a l’interior del domicili. Posteriorment, la menor abans esmentada es va veure implicada en una alteració de l’ordre públic a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, ja que se li va trobar en la seva possessió un aerosol de defensa ( gas pebre), així com l’arma emprada en els fets anteriorment descrits, que es tracta d’una de joguina que simula una de real, i que duia amagada als pantalons.



Per últim, destaquen dues detencions en l’àmbit del delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Així, la policia va detenir dimecres de la setmana passada en un hotel de Soldeu un home no resident de 42 anys per una presumpta agressió envers la seva filla menor d’edat. La segona detenció, un home resident de 35 anys, es va produir a Andorra la Vella, després que el personal de l’hospital requerís els serveis dels agents ja que una pacient hauria estat agredida per la seva parella. La dona presentava lesions en una mà, erosions i deformitat en un dels dits. Segons la víctima, l’home l’hauria agafat pels cabells, propinat diferents bufetades i recargolat la mà que presentava lesions, a més de proferir-li paraules degradants.