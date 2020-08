Detingut un conductor a la fuga que dona positiu en alcohol i drogues

La policia va detenir dilluns passat, a dos quarts de quatre de la matinada i després d'una hora i mitja de persecució, un home no resident de 27 anys per presumptes delictes contra la funció pública i per donar positiu en el control d'alcoholèmia i de drogues. Segons informa aquest dilluns la Policia en el recull de detencions de la setmana passada, el detingut es va saltar un control policial a les 2h de la matinada i va motivar una persecució, fins que va ser controlat i arrestat. En la prova d'alcoholèmia va donar una taxa d'1,43 grams d'alcohol per litre de sang, i també va donar positiu en la prova de tòxics salivar.

La d'aquest conductor és una de les 13 detencions per delictes contra la seguretat del trànsit efectuades per la policia la setmana passada. La majoria de casos són de conductors arrestats en controls rutinaris de matinada. Destaca el cas d'una dona resident de 60 anys que va ser detinguda el dijous passat, a dos quarts d'onze del vespre, per haver tingut un accident amb danys materials. La dona va donar un resultat d'1,44 g/l.

D'entre la resta de detencions, sis en total, hi ha la d'un home resident de 54 anys, arrestat dimecres passat a tres quarts d'onze del vespre com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. Els agents van ser requerits a la via pública perquè una dona havia patit una agressió arran d'una discussió amb la seva exparella.