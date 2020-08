Dol al sector del bus per la mort del company atropellat

L’equip de treballadors d’Andbus, l’empresa de transport col·lectiu de persones en la qual treballava l’home mort la matinada de dissabte a causa d’un atropellament, ha mostrat el seu condol per la “inesperada pèrdua” del seu company. “Avui l’equip d’Andbus està de dol”, expliquen en un missatge difós aquest dissabte a les xarxes des de l’empresa, i acaben amb un “et recordarem sempre”. Les xarxes també s’han omplert de comentaris de reacció al succés. Alguns companys del difunt han expressat el seu condol a la família, i han assegurat que “en cap cas era una persona violenta”.



Recordem que arran d’una discussió per una maniobra de trànsit a la carretera general 1, la víctima s’hauria posat davant del vehicle per increpar els ocupants, i el conductor d’aquest hauria donat un cop de gas amb conseqüències fatals.