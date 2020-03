Fins a quatre nous positius per Covid-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat que hi ha quatre nous positius per Covid-19. A hores d'ara hi ha un total de cinc casos confirmats que corresponen a la dona de 87 anys, la qual continua evolucionant positivament, a la seva filla i al seu fill, a una treballadora de la CASS i al turista de Madrid que va venir en una excursió amb 44 persones més. En la mateixa línia, el ministre ha indicat que la prova del marit de la filla de la dona de 87 anys ha donat un resultat no concloent i per tant també es tracta com un cas positiu.

Dels nou pacients que hi havia ingressats a l'hospital, quatre han donat negatiu i fins i tot, una persona ja ha estat donada d'alta. A més, amb aquesta confirmació de nous casos, Salut manté controlades més d'un centenar de persones que han tingut contacte amb casos positius o sospitosos, entre els quals, a banda dels contactes de la professora de l'escola andorrana de batxillerat de la Margineda, també s'han posat en quarantena a set persones del món sanitari i a set treballadors de pistes que van mantenir contacte amb l'esquiador que el passat 10 de març va patir un infart al Pas de la Casa i que a posteriori, va donar positiu de Covid-19 a l'hospital de Sant Pau de Barcelona. A més, Benazet ha indicat que actualment s'està definint si alguns treballadors del SAAS han de ser considerats com a persones que han mantingut contacte o no.

De la mateixa manera, el titular de Salut ha reiterat que l'objectiu principal és no saturar el sistema sanitari. "Més del 80% dels casos seran banals i no caldrà ingressar-los". Per tant, ha manifestat que qui tingui símptomes lleus, es posi en contacte amb el metge de capçalera i aquells que tinguin símptomes més greus truquin al 116. "En aquests casos greus, se'ls enviarà un equip del SAAS a domicili convenientment protegit" ha declarat Benazet, qui ha matisat que en cas de tenir criteris d'ingrés hospitalari, es traslladarà a l'hospital, però sinó, es mantindrà a casa aïllat amb visites esporàdiques dels serveis mèdics i amb trucades diàries per comprovar la seva evolució. Aquestes mesures s'apliquen, per tal de "no saturar l'hospital amb persones que tinguin símptomes lleus".

Prohibida la venda d'alcohol i tabac, excepte a residents

Per la seva banda, el ministre portaveu, Eric Jover, ha declarat que el Govern traurà un nou decret el qual impedirà que aquells comerços de productes de primera necessitat que també estiguin associats la venda de tabac i alcohol, puguin vendre aquest tipus de productes a persones no residents. La mesura, a més, tan sols permetrà la compra d'un cartró de tabac per persona al dia. L'objectiu, tal com ha comentat Jover, és evitar l' efecte crida de turistes al país per comprar aquest tipus de productes, ja que l'entrada de turistes francesos al Pas de la Casa era una constant. A més, ha indicat que el cos policial estarà molt present a la frontera amb França per avisar als turistes d'aquest nou decret i "se'ls recomanarà no entrar al Principat".

Quant a la mobilitat, el ministre portaveu ha recordat que les mesures d'Espanya no afectaran la mobilitat de força major, però ha volgut destacar el fet que els residents andorrans sí que "poden veure afectada la seva mobilitat dins de l'estat espanyol". Finalment, ha informat que des d'aquest dissabte a les 20 hores, el número d'atenció telefònica del 188 ha rebut 254 noves trucades, entre les quals, els principals dubtes giren al voltant de termes de mobilitat dels ciutadans andorrans i també sobre les activitats del dia a dia que estan permeses o no.