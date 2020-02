Segons ha pogut saber l'ARA Andorra, aquest dilluns es va produir un furt a l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp, tal com ha confirmat aquest dijous la policia, que no ha donat més detalls perquè hi hauria menors implicats. Un cop el centre escolar va ser coneixedor dels fets, els va posar en coneixement del cos d'ordre, que ha procedit a iniciar una investigació. Algunes fonts properes a l'escola apunten que es tractaria d'un parell d'alumnes que van sostreure pertinences dels mateixos companys, entre les quals diners, mòbils i auriculars.