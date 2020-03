Gili assegura que l'executiu no ha fet cap proposta efectiva per resoldre el problema de l’habitatge

La llei de l' Institut Nacional de l'Habitatge "els crema als dits perquè saben que van tard i no han fet cap proposta immediata i efectiva per resoldre el greu problema de molts dels nostres ciutadans", ha indicat la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili. En la reunió de la Taula Nacional de l'Habitatge de la setmana passada, el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, va declarar que no enviarien un esborrany de la llei als comuns abans d'entrar-la al Consell General, sinó que simplement els indicarien les línies generals. En aquest sentit, Gili, qui es va pronunciar demanant un esborrany, ha indicat que les paraules del ministre Filloy mostraven "un desconeixement absolut del treball que es fa al Consell General". A més, ha volgut remarcar que l'únic que demanaven era "poder estar assabentats d'un tema que ens concerneix", ja que "els comuns tenim potestat legislativa i, a més, és un problema que ens afecta".

Segons Gili, considera molt greu que no es vulgui passar el text i es pretengui defugir del debat i ha indicat que com a mínim un altre cònsol li dona la raó. "No he tingut temps de parlar amb els altres però estic segura que alguns també ho comparteixen", ha manifestat la cònsol, qui ha reiterat que l'únic que demanaven era poder tenir la informació abans que arribés al Consell General perquè aleshores ja canvia l'interlocutor. Avui en dia, l'interlocutor és el Govern, que és qui té les dades. A més, ha volgut deixar constància que no és una qüestió de retardar la llei, la qual considera que ja va tard, perquè que "es retardi ara o al Consell General serà el mateix". D'aquesta manera, Gili ha indicat que aquest fet evidencia "que estan nerviosos" i que van tard.

El Cirque du Solei i la seva ubicació

D'altra banda, la cònsol major escaldenca també ha confirmat que en les properes hores enviaran una carta al Govern per la ubicació final del Cirque du Soleil, ja que consideren que en ser una inversió del Govern que "la paguem entre tots, estaria bé que anés canviant d'ubicació". Per aquest motiu, Gili ha indicat que es posen a disposició de l'executiu perquè el canvi de lloc els ha portat una decepció. En aquest sentit, la ubicació propera al carrer de la Unió que hi havia prevista en un principi, "podia beneficiar les dues parròquies". A més, ha remarcat que Escaldes-Engordany també està capacitat per organitzar aquest tipus d'esdeveniments i ha indicat que es posen a disposició del Govern des d'aquest mateix estiu.

En aquest sentit, ha manifestat que no hi ha d'haver cap inversió que no es pugui fer amb el temps que queda. "Crec que al final tothom pot agrair un canvi perquè així la part bona beneficiaria a tothom i si n'hi ha alguna de dolenta –com les molèsties als veïns– també seria compartida". Quant als terrenys escaldencs, la cònsol ha declarat que hi ha diverses opcions possibles com poden ser els pàrquings al Clot d'Emprivat. Finalment, ha conclòs indicant que aquesta demanda no té finalitats polítiques i que tan sols defensen els interessos de la parròquia.