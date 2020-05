El Govern preveu modificar els ajuts a l’habitatge si canvia el mercat de lloguer

El ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha avançat aquest dimarts durant la compareixença al Consell General sobre les accions dutes a terme durant la crisi sanitària, que estudiaran la reorientació de les actuals polítiques d'habitatge. Segons el ministre, és un encàrrec que el cap del Govern, Xavier Espot, ha encomanat a tots els ministeris implicats per saber "quines mesures hem d'impulsar i quines hem de deixar de prioritzar" arran de la pandèmia. "Tot just ara comencem a recollir dades sobre com la Covid-19 ha afectat el mercat del lloguer; d'aquí uns mesos ho tornarem a fer i amb tota aquesta informació sabrem el que hem de reconduir", ha assegurat. En aquest sentit, Filloy ha remarcat que el futur Institut Nacional de l'Habitage serà fonamental per definir "cap a on tirem".

Relacionat amb l'habitatge, Filloy també ha explicat que aquest dimecres plantejarà a l'executiu ampliar els llindars d'accés a l'ajut destinat als propietaris de locals comercials i habitatges que han vist reduïts els seus ingressos com a conseqüència de la Covid-19. Actualment, el barem està en 24.000 euros per a persones individuals i 40.000 en el cas de famílies.

De les 484 sol·licituds sobre ajudes a l'habitatge de lloguer, només 135 s'han resolt de manera favorable, el que representa el 28% del total. La majoria de les peticions no complien els requisits, com el de no haver demostrat la pèrdua de feina o tenir una residència legal inferior a l'any.

Atenció als temporers

En la seva intervenció, Filloy també ha explicat que la majoria dels 4.000 temporers que hi havia registrats al país en l'esclat de la pandèmia, no ha presentat grans dificultats. Tot i això, els ministeris d'Afers Socials, Justícia, Turisme i Exteriors han treballat conjuntament per atendre les seves necessitats. El ministre ha agraït l'atenció que se'ls ha facilitat per part dels comuns, ja que "han estat la porta de logística d’entrada" per fer-los arribar l'ajuda, que principalment s'ha basat en alimentació i allotjament.

En relació amb això, Càritas ha atès 1.159 persones, per un import de 44.810 euros només en vals d’alimentació de producte fresc, a més de les caixes que setmanalment s'entregaven amb producte sec.

En el període que va de febrer a abril, el ministeri d'Afers Socials ha obert 237 nous expedients de persones i famílies en situació de vulnerabilitat. El ministeri també ha constatat que la creació del nombre de prestacions directament vinculades a la Covid-19 ha fet baixar el nombre d'expedients tractats els darrers mesos.