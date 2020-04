Infants d'arreu del país animen els padrins amb un vídeo

La gent gran és un dels col·lectius que més està patint els efectes de la Covid-19. No només perquè són els més afectats pel virus sinó perquè se'ls fa més feixuc el confinament. És per això que alguns alumnes de l'escola francesa d'Ordino, l'escola francesa de Santa Coloma i el col·legi Sagrada Família d'Escaldes, des de l'àrea de Formació Andorrana, han elaborat un vídeo pels padrins del Principat amb l'objectiu d'enviar-los forces i ànims en aquests moments tan complicats.



Amb la iniciativa, els infants pretenen oferir als seus avis i àvies la millor recepta contra l'aïllament domiciliari. El seu missatge se suma a l'acció que fa una setmana va plantejar l'ONG Bomosa per enviar missatges de suport als residents de centres sociosanitaris com el Cedre o Salita , que es troben aïllats per culpa del coronavirus.