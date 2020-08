Ja estan a la venda les samarretes solidàries de Ronda per la infància

Joan Vilana, de Ronda per la infància; Imma Jiménez, directora d’activitats de creixement de FEDA; Marta Palau, de Viladomat i els dos representant de les dues associacions agraciades, mossèn Ramon de Canillo, d'AINA, i Marc Sastre, de Toubabs, han presentat aquest dimecres la quarta edició de les samarretes solidàries Ronda per la infància. “S'ha creat una inèrcia i la gent ja ens les demana abans que les fem, això ens encoratja a tirar endavant, i encara més en un any difícil com el que estem vivint”, ha explicat Vilana, per afegir que en aquesta edició han tingut “més col·laboradors que mai”. Tot plegat amb un doble objectiu: “donar visibilitat a les institucions que ajudem i aportar-los fons econòmics perquè puguin tirar endavant el millor possible la seva tasca”.

Mossèn Ramon de Canillo ha explicat que aquest estiu només han pogut fer colònies amb gent del país, per les restriccions provocades per la pandèmia, i que tot i així s'hi han apuntat 402 nens i nenes. Les activitats les han hagut de fer sense sortir de Canillo i amb grups de convivència d'una vintena de persones. Mossèn Ramon ha explicat una anècdota que li va passar aquest dilluns i que resumeix el tarannà de les estades: “A vegades els joves es descuiden coses i tornen per buscar-les. Ahir va venir una noia que s'havia deixat un sac de dormir, i mentre l'anava a buscar, la seva mare em va dir: 'M'heu canviat la nena'. Una noia de 17 anys. Aquestes coses em fan feliç”, ha conclòs el coordinador d'Aina, qui ha agraït l'ajut que reben de la compra de samarretes.

L'altra entitat que rebrà una part de la recaptació serà Toubab. Marc Sastre, que és un dels impulsors del projecte solidari Toubab, explica que treballen per ajudar al desenvolupament de la infància en una regió de Gàmbia. Tenen un compte d'Instagram on visibilitzen la tasca que fan.

Vilana ha explicat que el criteri, a l'hora de triar les ONG amb les que col·laboren es resumeix amb el lema "ajudar els qui ajuden”. “Han de ser entitats que treballin amb la infància i les dividim de manera que una meitat va a parar a una organització del país i l'altra meitat a una de fora”, ha conclòs.

Viladomat serà el punt de venda de les samarretes, que estan fetes amb materials sostenibles. La firma col·labora amb aquest projecte solidari des de la primera edició, i la seva representant, Marta Palau, ha recordat que “la recaptació va a parar de manera íntegra a les entitats”. Un altre punt de venda de les samarretes és el Museu de l'Electricitat de FEDA.