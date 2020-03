Jover destaca que ja s'han gastat 2,3 milions en qüestions sanitàries

"Tenir tots els elements necessaris per cuidar la població és una prioritat del Govern", així ho ha expressat el ministre portaveu, Eric Jover, de manera contundent en confirmar que l'executiu ja ha gastat 2,3 milions en qüestions sanitàries. També ha manifestat que a través dels comptes bancaris els ciutadans i entitats ja han donat 405.000 euros i ha destacat, entre d'altres, les donacions fetes per l'Associació Marc GG (2.700 euros); el sindicat de l'ensenyament congregacional (3.000) i la Fundació Maria Maestre (50.000 euros). A través dels 15.816 SMS al 828 s'han rebut ja 31.000 euros. Jover ha manifestat que després de veure aquests i d'altres gestos solidaris de la població està "més orgullós" del país.

Jover també ha destacat que la recomanació d'Afers Socials als pares separats és que els fills romanguin "al màxim possible" amb un dels membres de l'exparella i que si hi ha alguna "dificultat o desacord" que es contacti amb el ministeri al 874 800. També es recomana contactar amb els psicòlegs si hi ha alguna situació d'estrès dels infants.