Mascaretes Andorra assegura que el seu producte no substitueix les FFP2 i FFP3

La recent xarxa de col·laboració ciutadana, Mascaretes Andorra, que es va posar en marxa la nit de dijous a divendres amb l’objectiu de fabricar mascaretes i posar-les a disposició del ministeri de Salut, ha enviat un comunicat aquest dissabte per tal d'informar sobre les últimes novetats referents a aquesta iniciativa. En aquest sentit, expliquen que les mascaretes que s’estan realitzant són de cotó o polièster-cotó, amb una entretela impermeable i uns teixits que han estat validats pel ministeri de Salut. Aquests teixits permeten poder rentar-les a temperatures d’esterilització, per la qual cosa, es poden reutilitzar sense risc afegit.

Tot i això, no són homologades i, per tant, no substitueixen en cap cas les mascaretes FFP2 i FFP3, però són una manera de posar-li-ho més difícil al virus i deixar les que sí que protegeixen al personal sanitari per no desbastir-los. Des d’aquest divendres, segons relata l'organització de la iniciativa, "s'ha estat responent trucades i més de 500 correus electrònics amb dubtes, i se seguirà sense treva, amb el reduït equip de coordinació de Mascaretes Andorra, reorganitzant la xarxa de nous voluntaris i voluntàries per continuar fabricant i duent a terme tasques de logística".