Menys sortides al medi, menys fotodenúncies

La fotodenúncia ha esdevingut, amb els anys, una via habitual a través de la qual els ciutadans fan arribar al Govern constatacions d’ agressions al medi. Aquest 2020, però, el confinament i, per tant, el fet que la població “no s’hagi desplaçat ni hagi visitat els espais naturals” tant com en anys anterior, ha fet que el total de fotodenúncies, dins el global de queixes i/o reclamacions rebudes al ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat hagi davallat. D’aquesta manera, si bé el primer semestre de l’any passat 20 de les 60 constatacions (és a dir, el 33%) es van tramitar per aquesta via, aquest any la xifra és d’11 de les 44 totals, és a dir, el 25%.

D’aquesta manera, tenim que les fotodenúncies aquest any han davallat un 82% respecte del mateix semestre de l’any passat, passant de les vint a les onze d’aquest any. En canvi, els avisos telefònics o a través de les xarxes socials amb els que la ciutadania ha denunciat alguna agressió al medi ha augmentat en una, passant de les divuit de l’any passat a les dinou d’aquest any. D’altra banda, experimenten una davallada considerable, de vuit menys, les denúncies o queixes tramitades per escrit mitjançant el formulari previst, que aquest any han estat catorze front les 22 que es van registrar l’any passat.

Pel que fa a les temàtiques amb les quals estan relacionades aquestes denúncies ciutadanes, tenim que pel que fa a les fotodenúncies cal destacar que la gran diferència entre el 2019 i el 2020 és que l’any passat es van rebre deu constatacions més de deixalles abocades al medi. Així, l’any passat es van situar en catorze les denúncies fotogràfiques relacionades amb els residus i aquest any han estat quatre. En canvi, en les relacionades amb les aigües, que són habitualment, també, les més freqüents, la xifra ha estat idèntica entre un any i l’altre, amb quatre denúncies cadascun dels anys. En canvi, han crescut les fotodenúncies relacionades amb altres afectacions com poden ser zones naturals degradades, camins en mal estat, etcètera, que passen d’una de l’any passat a tres aquest any. I a l’últim, no se n’ha registrat cap relacionada amb moviments de terres, mentre que l’any passat n’hi va haver una.

Pel que fa a les altres 33 denúncies que no s’han tramitat per via fotogràfica, cal destacar que les molèsties relacionades amb els sorolls i els abocaments sobre les aigües superficials són les temàtiques més freqüents tant en un semestre com en l’altre. Així, aquest 2020 s’han rebut dotze denúncies o queixes relacionades amb la contaminació acústica front les quinze de l’any passat, sent un any i l’altre el tipus de problema que registra més queixes. En segon lloc hi ha els abocaments sobre aigües superficials, que aquest any sumen deu constatacions front les vuit de l’any passat. La contaminació atmosfèrica és on s’ha donat una major diferència entre un any i l’altre. Així, mentre que l’any passat hi va haver nou tramitacions relacionades amb aquesta temàtica, aquest any la xifra ha quedat en tres. Les que tenen a veure amb residus s’han mantingut, ja que de les sis de l’any passat es passa a les cinc d’aquest 2020. En canvi, augmenten, passant d’una a tres, les relacionades amb tala d’arbres, zones naturals degradades, etcètera. Pel que fa als moviments de terres, aquest any no se n’ha registrat cap mentre que l’any passat n’hi va haver una.