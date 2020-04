Més facilitat per accedir als ajuts pel lloguer i per desocupació involuntària

El Govern ha aprovat un decret de modificació temporal del reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris durant la crisi de la Covid-19. Tal com surt publicat al BOPA, la modificació pretén facilitar l'accés a l'ajut per l'habitatge de lloguer i per desocupació involuntària. Pel que fa al de l' habitatge de lloguer, el període de residència legal i efectiva al país que era de cinc anys, s'ha reduït a tan sols un. També s'ha incrementat el llindar econòmic de cohesió social, que passa d'1,2 a 1,3 vegades el salari mínim vigent, i el barem patrimonial fins als 35.000 euros.

La modificació també contempla un increment del percentatge de participació en l'import de l'ajut, passant del 35 al 40% del preu de la renda mensual pels col·lectius vulnerables i del 30 al 35% per la resta de col·lectius. A més, totes aquelles persones que superin l'import del preu de la renda establert però reuneixin la resta de requisits, també es podran beneficiar de l'ajut.

D'altra banda, la modificació també adapta els requisits per l'ajut per desocupació involuntària. Així, se'n poden beneficiar les persones que han estat acomiadades a partir del 13 de març, les que van desistir del seu lloc de treball entre el 17 de febrer i el 14 de març per incorporar-se a una altra feina però no es va poder fer efectiva la seva incorporació per culpa de la situació sanitària, i els autònoms que han cessat la seva activitat laboral des del 13 març. Segons surt publicat al BOPA, també s'ha rebaixat la documentació necessària per rebre els ajuts i s'ha impulsat l'ús de mitjans telemàtics per presentar les sol·licituds.