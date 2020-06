Oberta la convocatòria per cobrir nou places de policia

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) ha fet pública aquest dimecres la convocatòria per cobrir nou places d'agent de policia després que quedés suspesa a conseqüència de la pandèmia causada per la Covid-19. La sol·licitud per ocupar alguna de les places haurà d'anar acompanyada dels documents necessaris per adherir-se al cos i del formulari que es troba habilitat a l'apartat de tràmits de la pàgina web de la policia. Els interessats podran presentar les seves sol·licituds fins al 15 de juliol d'enguany fins a les 13 hores.