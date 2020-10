'Planeta voluntari' per implicar els joves en la solidaritat

L’Associació Carnet Jove Andorra, amb la col·laboració del Govern, posa en marxa una nova edició de la campanya de promoció del voluntariat 'Planeta Voluntariat', amb l’objectiu de sensibilitzar les persones joves en accions de voluntariat, fomentar la cultura de la solidaritat i visibilitzar la tasca que realitzen les ONG, entitats i associacions del país, tant a nivell nacional com internacional.



La campanya s’articularà a través dels canals de comunicació del Carnet Jove Andorra i tindrà com a punt de referència el web carnetjove.ad/voluntariat. Al web, el jovent podrà conèixer diferents organitzacions del país, quina és la missió i com s’hi poden implicar actualment. També podrà consultar les tasques de cooperació internacional que realitzen algunes ONG del país i posar-se en contacte amb elles en el cas de que estiguin interessades en realitzar un voluntariat internacional quan la situació sanitària ho permeti.



A més a més, es posa a disposició del jovent altres informacions d'interès, com per exemple què significa ser voluntari i la seva importància, el voluntariat en línia o quina relació té el voluntariat amb l’Agenda 2030.



En aquesta segona edició i a causa de la Covid-19 s’han hagut de suspendre els ajuts que es posaven a l’abast dels i les joves per poder realitzar un projecte de voluntariat a l’estranger amb una ONG del país. Tanmateix, les dues persones seleccionades en l’edició anterior i que havien de marxar a realitzar el voluntariat durant aquest estiu, el duran terme quan la situació ho permeti.



La campanya ' Planeta Voluntariat' és possible gràcies a la col·laboració de les diferents entitats, associacions i ONG del país i s'emmarca dins del propòsit de l’Associació Carnet Jove Andorra de posar a disposició de tots els joves el màxim d’oportunitats possibles perquè puguin participar com a ciutadans i escollir de manera conscient el seu futur.