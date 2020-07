Què es pot fer i què no al Segrià?

Les restriccions acordades pel Govern als vuit municipis del Segrià on s'han disparat els casos de covid-19 han estat avalades, amb matisos, pel jutjat d'instrucció número 2 de Lleida, que no ratifica que les mesures s'apliquin a Massalcoreig. La resolució fixa en quinze dies el termini de validesa de les restriccions, que es podrien prorrogar, i exigeix un informe setmanal al Govern sobre l'evolució de la pandèmia i els possibles canvis en les mesures. Aquestes són les principals implicacions del confinament a la zona, segons es desprèn de la resolució aprovada pel departament de Salut i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i del document informatiu difós per l'Ajuntament de Lleida.

Mobilitat

Queda restringida l'entrada i sortida als municipis de Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. Els desplaçaments dins i fora dels municipis estan permesos "per motius laborals per raó de serveis considerats essencials", com poden ser seguretat, emergències, salut, serveis funeraris, mitjans de comunicació, producció o distribució agroalimentària, escorxadors o serveis d'obra pública o privada, si són "inajornables". També es permet l'entrada i sortida en cas de "situacions inajornables" de visites o proves mèdiques, exàmens oficials o tràmits administratius, així com la mobilitat dins els municipis afectats i entre ells. En el cas de persones que treballin en serveis no essencials, es permetrà accedir o sortir fora dels municipis "exclusivament durant les primeres 24 hores d'entrada en vigor" de la resolució de Salut i per a la "recollida d'aquells elements imprescindibles per al desenvolupament del teletreball".

Confinament al domicili

La població pot sortir de casa "respectant les mesures de protecció inidividual i col·lectiva" i sempre que sigui, per exemple, per anar al lloc de treball –si no es pot teletreballar–, anar a centres sanitaris, assistir persones grans o dependents, accedir a establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries primeres, accedir a altres establiments comercials minoristes amb cita o avís previs, atendre els horts familiars d'autoconsum, fer exàmens o proves oficials "inajornables", fer trobades i activitats de lleure i esportives amb "persones del grup de convivència habitual", fer mudances o per altres causes de "força major o situació de necessitat".

Contacte social

Tant la resolució com el document difós per l'Ajuntament deixen clar que estan "prohibides" les trobades de més de deu persones "tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic", excepte en les activitats laborals o el transport públic. Aquesta prohibició inclou casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres. Les dues fonts remarquen que "els contactes s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l'aïllament", i afegeixen que "el grup ha de ser com més estable millor".

Bars i restaurants

Les activitats d'hostaleria i restauració queden tancades excepte els serveis d'entrega a domicili o recollida amb cita prèvia. Les terrasses de bars i restaurants –o d'equipaments públics, com els centres cívics– també es mantindran tancades.

Activitat comercial

Segons la resolució de Salut, les empreses no poden oferir serveis que "impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, una emergència o una situació crítica", i l'activitat comercial s'ha de dur a terme, "en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients, per exemple, mitjançant comandes telefòniques o en línia, i el lliurament mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat". El document del consitori lleidatà afirma que es pot anar a comprar als eixos comercials de la ciutat si es fa amb cita prèvia. Així mateix, detalla que els dos mercats de fruita i verdura de la ciutat quedaran oberts mentre que el de roba estarà tancat.

Esport

Les activitats esportives o de lleure es poden fer a l'aire lliure de manera individual o amb grups si l'integren les persones amb qui es conviu. Per contra, els gimnasos, les piscines municipals i les pistes esportives estaran tancades fins a nou avís.

Cultura, oci i lleure

Es mantenen oberts tant museus com biblioteques, però se suspèn l'obertura al públic d'equipaments culturals, arxius, teatres, cinemes, locals d'oci nocturn i discoteques. En definitiva, espais que impliquin la "interacció d'un nombre important de persones que pertanyin a grups de convivència diferents". No se suspenen les activitats de casals i colònies d’estiu, però es condicionen: s'hi hauran de complir les mesures de seguretat aprovades pel Procicat i els participants –tant menors com monitors– han de tenir la residència a la comarca del Segrià. Pel que fa als centres cívics, a Lleida només quedaran oberts els de Balàfia, Cappont, Democràcia i Mariola per "oferir l’assistència urgent de serveis socials i com a refugi per fer front a l’onada de calor".

Sancions

Pel que fa al possible incompliment de les noves restriccions, Salut explica que correspon als ajuntaments i a la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de "vigilància, inspecció i control de les mesures establertes". Afegeix, amb tot, que l'incompliment de les mesures recollides "serà objecte de règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable".