El SIAD acompanyarà la dona abans i després de l'avortament

El Servei integral d'atenció a la dona (SIAD) entrarà en funcionament el pròxim 2 març i estarà estructurat per un equip de nou llevadores que estaran presents, de manera rotatòria, als onze Centres d'Atenció Primària (CAP) del país. Els objectius d'aquest programa són proporcionar la informació pertinent sobre la salut sexual i reproductiva per tal de promoure les decisions responsables sobre mètodes de planificació, i això "també inclou la interrupció voluntària o involuntària de l'embaràs", ha confirmat aquest dimecres la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas. Així doncs, des de l'executiu es vol garantir que l'accés a la informació pel que fa a l'avortament sigui gratuït, personalitzat, de qualitat i confidencial. A més, l'atenció del servei cap a les afectades estarà present tant en els moments previs a la interrupció de l'embaràs com després de tot el procediment.



De l'equip de llevadores també es despenjaran quatre grups de professionals conformats per juristes, ginecòlegs, psicòlegs i treballadors socials vinculats al programa que entraran en escena "en cas que es valorés la necessitat", ha indicat Mas. L'atenció personalitzada, que requereix cita prèvia, es durà a terme de dilluns a divendres de les 7.30 a les 20.30 hores i, a més, el Govern ha posat a disposició dels ciutadans tant el telèfon 191 com el correu electrònic said@saas.ad perquè els interessats puguin sol·licitar una cita amb les llevadores que integren el servei.



Tant Benazet com Jover han recordat que el mecanisme "no és finançat per la cartera de serveis de la sanitat pública" i, per tant, les despeses corren a compte de les persones interessades. Així, han posat en relleu que el ministeri d'Afers Socials compta amb una sèrie de polítiques socials adreçades a ajudar a persones amb dificultats econòmiques. "Si una persona es troba en dificultats associades a unes despeses sobrevingudes, pot acollir-se a aquests ajuts", ha manifestat el ministre portaveu, Eric Jover.



Davant de la prohibició de l'avortament a Andorra i en resposta a les preguntes dels periodistes sobre si el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, podria pronunciar-se en contra d'aquesta mesura, el ministre portaveu ha respost que el SIAD "s'integra perfectament a la nostra estructura institucional i en el marc de la nostra Constitució". Així mateix, la voluntat del Govern és atendre les dones en aquesta situació de manera més propera i transversal i, segons Jover, "és un element que seguirà amb normalitat per part de totes les institucions".



Pel que fa als requeriments d'informació relacionats amb la interrupció de l'embaràs, el programa es divideix en dues fases. La primera està destinada a proporcionar informació prèvia a l'avortament i que està oberta a tota la població que desitgi informar-se. En aquests casos, el servei té definit un protocol d'actuació que s'inicia amb la demanda de l'usuari. Després es fa una entrevista d'acollida on es facilita informació relacionada amb la demanda i que pot acabar amb una derivació del cas, si s'escau.



D'altra banda, el SIAD també preveu l'atenció en una fase posterior a l'avortament, sigui voluntari o involuntari, obert a les persones interessades, especialment a les dones que han viscut aquesta experiència i també al seu entorn familiar. En aquest cas, el servei preveu un protocol que també comença a demanda de l'usuari i continua amb una entrevista d'acollida que evoluciona amb una avaluació i la creació d'un pla individual que preveu l'activació dels recursos necessaris.

Dia de la dona

En el marc de la celebració del Dia internacional de la dona, el Govern ha programat tot un seguit d’esdeveniments. El ministre portaveu, Eric Jover, ha destacat en la roda de premsa posterior al consell de ministres l'acte del lliurament del guardó Olympe de Gouges, el 5 de març per part del ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut amb l’objectiu de reconèixer les empreses del país que treballen per la promoció de la igualtat de gènere dins de la seva organització.

El 4 i 5 de març es duran a terme les jornades 'De la coeducació a la igualtat de gènere en l’àmbit laboral', a la sala Consòrcia del Centre de congressos d’Andorra la Vella. El mateix dia 4, de 17 hores a 19 hores, se celebrarà una xerrada sobre coeducació, que anirà a càrrec d’Ana Tutzó, impulsora del projecte Biblioteca i Gènere i gestora cultural a Associació Espai i Lleure de Catalunya, i de Laia Ferré, periodista i professora de comunicació i realització audiovisual i cinema de l’escola andorrana de batxillerat.

Les jornades continuaran el dia 5 amb una conferència, de 17 a 19 hores, sobre igualtat de gènere en l’empresa. La xerrada tractarà la igualtat en l’àmbit laboral i anirà a càrrec de Georgina González; consultora en gènere experta en plans d’igualtat i protocols d’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, i de Noemí Rodríguez, periodista i fundadora de l’empresa Glop de Blau. Posteriorment, a les 19.30 hores a la sala Consòrcia del Centre de congressos de la capital, es durà a terme l'acte de lliurament de la tercera edició dels premis Olympe de Gouges.

Tanmateix, i en un acte de sensibilització amb la causa, s'ha aprovat una aturada d’un minut de reflexió dels treballadors públics el dia 9 de març a les 13 hores fora de tots els edificis administratius.