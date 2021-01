Els comuns comencen a repartir la tercera ronda de tests d'antígens

Davant d’una nova data de reunions familiars com és el dia de Reis, els comuns i el Govern han acordat una tercera ronda de repartiment de tests d’antígens. Igual que les dues anteriors, la tercera ronda del dispositiu busca minimitzar el risc de transmissió de la Covid-19 durant les festes de Nadal. A Sant Julià de Lòira, la primera parròquia que n'ha començat a repartir, se’n lliurarà un a tots els residents a la parròquia majors de 6 anys i és imprescindible portar el carnet de la CASS. Per evitar aglomeracions, es poden recollir per nuclis de convivència i també els d’altres persones si es porta el carnet de la CASS. El comú ha habilitat el vestíbul del Centre cultural lauredià aquest dilluns, entre les 9 i les 19 hores, i aquest dimarts, entre les 9 i les 15 hores.

Per la seva banda, el comú d'Escaldes-Engordany ha comunicat que el lliurament de proves es durà a terme entre les 8 i les 17 hores de dilluns a dijous, i de les 8 a les 15 hores els divendres, de manera ininterrompuda sempre que no coincideixi amb un dia festiu. El lloc escollit per a la recollida de tests és el Servei de Tràmits de la corporació, ubicat a la planta baixa de casa comuna, i s'haurà de presentar el número de cens. D'acord amb les consignes i indicacions del ministeri de Salut, aquesta tercera campanya no tindrà data final i, per tant, s'allargarà fins a esgotar les existències.