Sant Julià lliura als bombers els 460 euros recaptats amb el calendari solidari

Aquest Nadal, i per primera vegada, el comú de Sant Julià de Lòria ha volgut col·laborar amb els bombers i la seva iniciativa solidària lligada a la venda del calendari 'Bombers amb causa'. La corporació ha aprofitat la celebració de les cinc funcions d''Els Pastorets', i les convocatòries per a la recollida dels tests d'antígens, per promocionar el calendari entre els ciutadans de la parròquia laurediana.

Així, el comú ha informat que s'han venut un total de 46 calendaris, per la qual cosa s'ha aconseguit recaptar 460 euros. Precisament, els cònsols major i menor lauredians, Josep Majoral i Mireia Codina, van lliurar aquest divendres l'import recaptat al director del Cos de Bombers, Jordi Farré. Durant tot el mes de gener, a més, els calendaris es continuaran venent al preu de 10 euros al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià i també al Servei de Tràmits del comú.

El calendari solidari és una iniciativa dels Bombers de la Generalitat de Catalunya i l'Obra Social de l'hospital Sant Joan de Déu, que compta amb la col·laboració d'efectius andorrans, de Barcelona i dels Pompièrs d'Aran des del 2015. Es tracta d'un projecte solidari que té com a objectiu recaptar fons per a la recerca en malalties infantils.

La idea de les fotografies és generar complicitat entre els infants i els cossos especials d'una manera divertida i donar-los un moment d'esbarjo, ara més necessari que mai a causa de les restriccions provocades per l'emergència sanitària de la Covid-19.

En la celebració del desè aniversari, s'ha volgut fer un recull de totes les portades i participants en aquest camí solidari en benefici de la infància en risc. Des dels seus inicis, en el calendari solidari han participat desinteressadament diversos fotògrafs de reconegut prestigi professional que han dotat les fotografies d'una alta qualitat.