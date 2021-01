El Servei de Mediació atén 177 casos el 2020, un 11% més que en l'any anterior

El Servei de Mediació prop de l'administració de Justícia ha atès durant el 2020 un total de 177 famílies, el que representa un increment d'un 11% respecte de les famílies que se'n van beneficiar l'any anterior. Així ho reflecteixen les dades que ha recollit el servei i que ha fet públiques aquest dijous, coincidint amb el Dia internacional de la Mediació.

A més, i a causa de la situació generada per la pandèmia, gran part de les famílies ateses ho han estat per via telemàtica, un total de 45. Des del servei es valora positivament aquesta evolució tecnològica, que ha permès arribar a les famílies que ho han necessitat en unes circumstàncies totalment adverses.

Del total de famílies ateses, finalment 163 han iniciat un procés de mediació, un 55%, és a dir, 89 famílies, han finalitzat la mediació amb un acord i 7 s'han reconciliat. Per contra, 28 famílies han decidit aturar el procés de mediació i esperar un temps, 15 han decidit interrompre la mediació i anar a un advocat, i dues han aturat el procés de mediació per violència de gènere. Finalment, resten un total de 21 famílies que actualment continuen en procés de mediació.

A més, de les 163 famílies ateses, 128 tenen un o dos fills, de les quals 80 han decidit fer guarda i custòdia compartida, 46 guarda i custòdia la mare i 2 guarda i custòdia el pare. Les dades obtingudes aquest 2020 dibuixen un augment del 22% en la finalització de la mediació amb un acord respecte del 2019, i l'establiment de la guarda i custòdia compartida ha augmentat en un 12%.

Un 65% dels atesos arriba a la comprensió mútua

De manera paral·lela als casos atesos, el CRES, a demanda del ministeri de Justícia i Interior, està duent a terme un estudi sociològic sobre la implantació i l'ús de la mediació al Principat per analitzar el desenvolupament de la Llei de mediació, aprovada el març del 2018. L'objectiu és analitzar l'evolució de l'opinió dels actors implicats a mesura que es va desenvolupant la llei durant el període 2019-2022.

Les dades obtingudes fins ara, corresponents a enquestes fetes el 2018 i el 2019, apunten que un 65% de les famílies ateses consideren que la mediació els va permetre la comprensió mútua entre ambdues parts. El 94% està d'acord que els passos per aconseguir ser atès al servei de mediació han estat fàcils i un 87% tornaria a fer un procés de mediació si ho necessités.

A més, l'enquesta també destaca que un 50% considera que un dels principals avantatges de la mediació, en comparació al procés judicial, és el seu baix cost. Així, un 38% considera que evita un procés jurídic, un 34,5% en valora la seva rapidesa com a recurs per resoldre conflictes, un 23% la possibilitat de poder parlar amb l'altra part implicada en el conflicte i un 17% la possibilitat d'estar implicat en la recerca d'un acord.

Quant als advocats enquestats, un 46% considera que la mediació és útil, el 79% creuen que la mediació té futur, tot i que el 93% considera que per desenvolupar millor el recurs cal fer-ne més divulgació i formació, tant a la població com als mateixos advocats. A més, el 88,5% considera que la mediació és l'eina més adequada en els conflictes en relació amb separacions o divorcis, un 79% en conflictes entre veïns, un 67% considera que és adequada en conflictes en centres educatius, un 61,5% en conflictes familiars relacionats amb les gerències, i un 60% en conflictes entre treballadors i empreses.