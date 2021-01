Ski Andorra ja pensa en la primera quinzena de febrer

L'avenç del coronavirus al Principat i als països europeus està allunyant, cada vegada més, la possibilitat d'obrir les pistes d'esquí per als no residents a partir del cap de setmana del 30 de gener. Segons ha explicat aquest dimarts el president d'Ski Andorra, Francesc Camp, "encara que sigui el 10 o el 15 de febrer, la idea és obrir les pistes", per la qual cosa sembla ineludible que els dominis puguin aixecar la persiana abans de la primera quinzena del mes vinent. Amb aquesta possible data de reobertura, es veu factible també poder aprofitar l'arribada de visitants per Setmana Santa, ja que tot i que el turisme internacional "el podem descartar gairebé segur", encara hi ha l'esperança de rebre visitants de països de l'entorn.

En aquest sentit, Vallnord-Pal Arinsal ja va comunicar aquest dilluns que només mantindria obert el sector de Pal fins al pic de Cubil per a la pràctica de l'esquí alpí fins a finals de temporada, mentre que la zona del coll de la Botella i Setúria, així com el sector d'Arinsal, només estarien operatius per a la pràctica de l'esquí de muntanya.

Per a Camp, el que està clar és que "com més tard s'iniciarà la temporada pels turistes, més pèrdues hi haurà". El president d'Ski Andorra recorda que "hi ha uns compromisos de costos fixos ineludibles", tot i que reconeix que la possibilitat que els treballadors temporers i aquells relacionats amb el món de la neu, com és el cas de les botigues de lloguer de material, puguin acollir-se a un ERTO, "és una bona mesura per a nosaltres". Recorda que es tracta d'una demanda que Ski Andorra ja va fer al Govern durant el mes de desembre, que contribueix a alleugerir "una part de la pèrdua". Precisament, actualment hi ha un 65% dels aproximadament 900 temporers que hi ha al país que s'estan acollint a la suspensió temporal del contracte laboral des de la setmana passada.

Sensació d'abandonament entre els monitors d'esquí

Des de l'Associació Andorrana de Monitors d'Esquí (AAME), el seu president, Carles Iriarte, ha manifestat la sensació d'abandonament i oblit que senten aquests treballadors per part de les empreses i l'administració, ja que sembla que "la mà d'obra d'Andorra és d'un sol ús". Per als monitors d'esquí, aquesta situació "està sent una catàstrofe", que se suma a la pèrdua de l'activitat durant la Setmana Santa del 2020, en plena pandèmia, "què és on fem la temporada".

Assegura que no s'està permetent sol·licitar ajudes a aquells treballadors nacionals fixes per no entrar "dins de les característiques que demana el ministeri", per la qual cosa rebre un suport econòmic els resulta més complicat. Malgrat que entén que l'executiu obligui els camps de neu a fer-se càrrec dels treballadors extracomunitaris que ells mateixos han contractat, critica que "això no s'ha de desentendre dels treballadors fixos i habituals". La voluntat, per tant, és que aquests treballadors habituals siguin donats d'alta i puguin acollir-se també als ERTO "per intentar sobreviure". "Demanem que se'ns tracti com a altres treballadors i se'ns doni d'alta a les nostres empreses i, si no hi ha feina suficient, se'ns faci un ERTO", ha manifestat.

Iriarte ha criticat també que els treballadors d'Arinsal que fins ara han estat en espera van rebre aquest dilluns la notícia que aquest tram no s'obrirà en tota la temporada per a l'esquí alpí, assegurant que hauria estat més positiu donar la notícia a l'octubre i "igual podrien haver treballat en una altra feina".

Pel que fa a la reobertura, ha confessat que "l'únic que esperem és que no es tanqui fins a finals de mes". El principal objectiu de l'associació és garantir ajudes pels seus monitors i, recuperar la temporada, "ja ho veurem", vist que la previsió als països veïns tampoc és bona.