Stop Violències reclama a la Fiscalia que es pronunciï sobre la investigació a la seva presidenta

L’associació feminista Stop Violències ha reclamat públicament a la Fiscalia que es pronunciï sobre la petició que va fer el Govern per investigar la seva presidenta, Vanessa M. Cortés, arrel de l’informe presentat davant la 74ena sessió de la Cedaw, que va tenir lloc a la seu de les Nacions Unides a Ginebra a l’octubre de l’any passat. Ho ha fet durant la presentació de la manifestació del 8 de març, Dia internacional de la dona treballadora, que organitzen de manera conjunta Stop Violències, l’Institut de Drets Humans d’Andorra i Acció Feminista Andorra.



En un comunicat que ha llegit en veu alta una de les membres de l’entitat, Marta García, posen en dubte que hi hagi jurisprudència per investigar Cortés. Segons el document, “l’informe es va realitzar fora del país i legítimament sota l’empara de la Cedaw”. Per tot plegat, insten la Fiscalia a explicar si han acceptat investigar la presidenta d’Stop Violències i què ha demanat exactament el Govern “que sigui investigat i amb quin motiu”.



L’entitat ha volgut evitar que fos, precisament, Vanessa M. Cortés, qui llegís el comunicat perquè “s’entengui que Stop Violències està formada per més dones i que no és l’agenda personal de Cortés ni un atac personal a ningú”. Han posat en entredit que el Govern “utilitzi les eines i el poder de l’Estat per coaccionar qui els incomoda” i han admès que nombroses entitats feministes i en favor dels drets humans a l’estranger es van posar en contacte amb elles després de l’anunci del Govern d’investigar la màxima responsable de l’associació.

Manifestació conjunta el 8 de març

En el mateix acte, Stop Violències, l’ Institut de Drets Humans d’Andorra i Acció Feminista Andorra han detallat que la marxa conjunta amb motiu del Dia internacional de la dona treballadora se celebrarà aquest diumenge a partir de les 17 hores. Està previst que comenci a la plaça de Coprínceps i acabi a The Cloud. Segons la portaveu d’Acció Feminista, Antònia Escoda, no han convidat les autoritats del Govern, “però tothom que estigui a favor dels drets humans de les dones, siguin polítics o no, serà benvingut”. Amb el lema 'El 8M exigim els nostres drets', les tres entitats volen posar en relleu la manca de drets que encara pateix el Principat. En aquest sentit, la presidenta de l’Institut de Drets Humans d’Andorra, Elisa Muxella, ha recalcat que la manifestació no només servirà per demanar més drets sexuals i reproductius, “també el dret a la informació i a la llibertat d’expressió de les dones, que tanta falta ens fa encara”.

Posada en marxa del SIAD

Sobre la inauguració aquest dilluns del Servei Integral d’Atenció a la Dona (SIAD), les tres entitats han coincidit a considerar la iniciativa “una bona notícia però insuficient” i han emplaçat al Govern a fer “un pas endavant” i legalitzar l’avortament, com a mínim en els tres supòsits, “per demostrar que Andorra és un país democràtic”.