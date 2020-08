Subvencions de 6.500 euros per a dues entitats juvenils

El ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha lliurat aquest dijous els xecs amb les subvencions per a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut d'aquest 2020. En total, Filloy ha entregat 6.498,88 euros, repartits entre les dues associacions que s'han presentat enguany a la convocatòria. D'aquesta manera, el Canòlich Music Andorra ha rebut 3.452,53 euros i Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness ha rebut 3.046,35 euros.

Cal recordar que la finalitat dels ajuts és oferir suport econòmic a les associacions i entitats per tal que puguin dur a terme les seves activitats, adreçades a promoure l'associacionisme juvenil i les activitats culturals i de temps lliure, així com fomentar projectes d'integració social i laboral.

9è Concurs d'Arts Plàstiques per a Joves

D'altra banda, des de l'àrea de Participació i Promoció de la Joventut i el Voluntariat del ministeri també s'informa que el 9è Concurs d'arts plàstiques per a joves, ajornat a causa de l'emergència sanitària de la Covid-19, té noves dates. Així, les obres s'han de presentar a a la mateixa àrea (edifici Prada Casadet) del 12 al 23 d'octubre, de dilluns a dijous de les 8 a 16.30 hores i els divendres de 8 a 14.30 hores.

El concurs atorga una dotació total de 6.000 euros repartits en les diferents categories: 1.000 euros per a la categoria del grup A, que comprèn les edats de 14 a 17 anys i 2.500 euros per a cadascuna de les categories dels grups B i C, que comprèn les edats de 18 a 22 anys i de 23 a 29 anys, en concepte de formació o desenvolupament de la projecció artística dels premiats.

L'objectiu de la mostra és fomentar la participació dels joves en les diferents modalitats artístiques i donar visibilitat a les seves obres a través d'una exposició itinerant per les diferents parròquies així com en altres espais de promoció.