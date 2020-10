Tret de sortida a la Fira Animalista d'Andorra

La Fira Animalista d'Andorra té lloc de manera telemàtica entre el 3 i el 10 d'octubre en diverses plataformes, com ara Instagram o Facebook, organitzada per l'associació Laika. L'objectiu principal de l'esdeveniment, expliquen els organitzadors, és sensibilitzar i concienciar tota la població de la tinença responsable d'animals. Gats, gossos i l'os bru seran els protagonistes de l'esdeveniment.



El primer dia de la fira, aquest dissabte, tenen lloc teràpies assistides amb gats, com els afecten els canvis i programes de voluntariat. El segon dia, diumenge, s'abordarà la missió espiritual dels gats i teràpies assistides amb gossos. El dilluns dia 5 d'octrubre es parlarà d'hidroteràpia per a gossos, una pràctica que pretén donar una millor qualitat de vida als animals, mentre que el dimarts dia 6 el veterinari Marc Juanati explicarà la problemàtica dels accidents domèstics.



El dijous dia 8 la Fira animalista abordarà un tema d'interès per al conjunt de la població del Pirineu: la situació d'una espècie emblemàtica en estat salvatge, l'os bru. El dia següent, el 9 d'octubre, una experta parlarà sobre els mites dels gossos. Per últim, el darrer dia de fira s'explicarà quin tipus de gos encaixa amb la personalitat d'una persona que s'estigui plantejant adoptar un animal.