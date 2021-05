Adeu al confinament perimetral i al toc de queda a Catalunya

Disponible en: cat

BarcelonaDesprés de 195 dies de toc de queda a Catalunya, dissabte a mitjanit es podrà tornar a anar pel carrer i desplaçar-se. També quedarà sense efecte el confinament perimetral i, per tant, es permetrà entrar i sortir de Catalunya. La de dissabte serà una nit estranya perquè entre les 10 i les 12 encara s’aplicarà el confinament nocturn, però a partir del primer minut de diumenge, quan desaparegui l’estat d’alarma, ja s’haurà acabat. De moment, el Govern ha decidit prescindir d’aquesta restricció, que era una de les més dràstiques fruit del covid i impedia des del 25 d'octubre sortir de casa entre les 10 de la nit i les 6 del matí, perquè les dades de la pandèmia “estan consolidant” una tendència a la baixa, segons el vicepresident, Pere Aragonès.

Però la Generalitat encara no veu factible aixecar totes les mesures i vol mantenir el límit de sis persones a les trobades. Aquesta restricció, per aplicar-se sense l’estat d’alarma, necessita l’aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè afecta els drets fonamentals, i per això el Govern portarà entre demà i dijous la proposta als jutges, que hauran de dir si hi donen el vistiplau. Fins ara, el TSJC ha acceptat que es posés un topall màxim de persones a les trobades, cosa que limita el dret de reunió: a finals d’agost va acceptar la prohibició de més de deu persones i a finals de setembre, de més de sis persones. Pel que fa a la resta de mesures, el Govern preveu detallar-les en les pròximes hores, tot i que es manté el que va anunciar divendres i que inclou ampliar horaris a la restauració.

Ara comença una nova etapa. Fem un pas endavant definitiu per deixar enrere l’excepcionalitat jurídica ” Pere Aragonès Vicepresident en funcions del Govern

Per tant, a partir de diumenge es produirà la reobertura dels bars i restaurants per sopar, i els establiments podran tornar a tenir clients fins a les 11 de la nit (amb les limitacions d’aforament actuals, amb un màxim del 30% de l’ocupació a dins dels locals i a les terrasses depenent de l’espai). Continuaran tancades les discoteques i seguirà vigent la prohibició dels botellons al carrer, però sense el toc de queda no caldrà tornar corrents a casa un cop fora dels bars i restaurants. Conscients que això pot propiciar un relaxament de la població, Aragonès ha confiat en “la responsabilitat” que fins ara ha permès que de manera majoritària es complissin les restriccions i que el repunt de contagis després de Setmana Santa no hagi sigut gaire accentuat. “Ara comença una nova etapa”, ha dit Aragonès, que ha apostat per fer “un pas endavant definitiu” i deixar enrere “l’excepcionalitat jurídica” de l’estat d’alarma.

Sense modificar el decret llei

Precisament davant la fi de l’estat d’alarma, el Govern havia anunciat la intenció d'aprovar una modificació del decret 27/2020 per incorporar el toc de queda a la llei de salut pública catalana, una mesura que finalment no s'ha produït aquest dimarts. El vicepresident ha argumentat que la Generalitat pot esperar uns dies més a prendre una decisió perquè el confinament nocturn deixa d’aplicar-se i no és necessari, fins a nou avís, reforçar aquesta empara legal. De fet, tant Aragonès com la consellera de Presidència, Meritxell Budó, han carregat contra el govern espanyol per no haver anunciat abans “un marc jurídic” per blindar les mesures contra el covid que acordin les comunitats autònomes un cop s'acaba l’estat d’alarma.

“L’estat espanyol està traslladant la responsabilitat de la gestió de la pandèmia als estaments judicials”, ha advertit Budó, que ha assegurat que els “preocupa” que l’aval no depengui dels criteris de les autoritats sanitàries. La consellera ha lamentat que això també pot comportar “un endarreriment” en l’entrada en vigor de les restriccions. Aragonès ha explicat que hi ha hagut “una interlocució” entre els serveis jurídics de la Generalitat i el TSJC per coordinar-se a partir d’ara, però ha criticat que el govern espanyol no hagi abordat aquest debat “amb codecisió”. Pel que fa a la proposta de l’executiu estatal de poder recórrer al Tribunal Suprem, han evitat pronunciar-s'hi fins que ho hagin pogut “valorar”.

L’estat espanyol està traslladant la responsabilitat de la gestió de la pandèmia als estaments judicials ” Meritxell Budó Consellera en funcions de Presidència

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha considerat que l'estat d'alarma "ha d'estar vigent el mínim temps possible" perquè limita drets i llibertats de les persones. "La pandèmia no ha acabat perquè no hi hagi estat d'alarma, sinó que els instruments que farem servir seran més raonables. Per a la ciutadania seran més confortables però seran elements d'autoresponsabilitat", ha dit Argimon en una compareixença posterior.

Aragonès també ha reivindicat que l’objectiu de les mesures és “frenar el covid i protegir vides”. Per això, quan se li ha preguntat pel dinar de jugadors i parelles a la casa de Messi a Castelldefels, ha demanat que “personalitats que tenen una projecció pública” compleixin les restriccions “de manera més intensa” perquè generen “exemplaritat”. I ha afegit que l’Agència de Salut Pública de Catalunya “estudiarà” el cas.