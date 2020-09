Els advocats denuncien un “greu col·lapse” a totes les seccions de la Batllia

La junta de govern del Col·legi d’Advocats ha denunciat aquest dilluns que la Batllia pateix un “greu col·lapse” a totes les seccions i “no únicament a l’especialitzada o les penals”. En un comunicat, els advocats afirmen que “aquesta alarmant situació està creant un greu perjudici als justiciables, que veuen els seus drets vulnerats i, en particular, el dret a la jurisdicció i el dret a un judici de durada raonable i, a la vegada, està provocant una gran desafecció dels ciutadans en un dels pilars fonamentals de la nostra societat com és l’administració de justícia”.

A més, la junta considera que aquesta problemàtica encara s’agreujarà més si entra en vigor la Llei de procediment civil, tal com està previst a principis de l’any vinent, ja que la Batllia “no disposa dels mitjans humans ni tècnics necessaris per assumir la reforma en el seu funcionament que la llei comporta, i això sense comptar amb la necessària esmena a les deficiències que també presenta el text legal”. Aquests mateixos motius, continua el comunicat dels col·legiats, són els que aconsellen de no impulsar la Llei d’accés electrònic a l’administració de justícia, tal com igualment s’ha previst.

Per tot plegat, la junta de govern del col·legi demana, en primer lloc, que s’adoptin mesures urgents que permetin resoldre la situació actual de la Batllia i, en segon lloc, que s’ajorni l’entrada en vigor i el desplegament de la Llei de procediment civil, i que es paralitzi el projecte de llei d’accés electrònic a l’administració de justícia, fins que “no es constati una millora substancial en el funcionament de la institució i dels seus serveis i no quedin garantits els drets que integren el dret a la jurisdicció contingut a l’article 10 de la Constitució”, expliquen.

Amb la voluntat de garantir el millor servei, els advocats volen promoure una taula de treball que possibiliti, “amb la celeritat que requereix la situació descrita”, cercar solucions que permetin capgirar l’actual conjuntura i adoptar mesures d’aplicació immediata o a molt curt termini. Amb aquesta finalitat, invita totes les institucions de l’Estat i els principals actors implicats a què hi participin.