Ajona: "Hem demostrat que la instal·lació ha estat a l'altura de l'esdeveniment"

Sant Julià de LòriaEl director de Naturlandia, Xabier Ajona, s'ha mostrat satisfet per la coordinació que ha existit entre totes les parts involucrades per fer realitat la celebració del Campionat del Món de Triatló d’Hivern al parc, i ha posat en relleu la predisposició i els esforços que s'han dut a terme per part del Coex, el Govern, el comú de Sant Julià de Lòria, Ironman, VSL i Naturlandia.

Així, des de l’estació d'esquí de fons de La Rabassa-Naturlandia s'ha posat a disposició de l'organització tot el personal, que han estat els encarregats de condicionar tècnicament tots els recorreguts: esquí de fons, ‘running’ i ciclisme, amb les seves especificitats.

"Ha estat un repte per a tothom, perquè la climatologia no ha ajudat i alguns trams presentaven mancances de neu. Han calgut moltes hores de dedicació i recursos, però ha valgut la pena l'esforç, perquè hem demostrat que la instal·lació ha estat a l'altura de l'esdeveniment, i que al país tenim potencial humà i logístic per acollir aquest tipus d'esdeveniments". Així també ho han confirmat els responsables de la ITU (International Triathlon Union), que han lloat la feina feta per Andorra i el feedback final ha estat molt positiu.

Per la seva banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, s'ha mostrat en la mateixa línia. "Per a la parròquia és un gran pas perquè finalment Sant Julià de Lòria es converteixi en un referent mundial en el desenvolupament d'aquest tipus d'esdeveniments d'alt nivell”.

L'acollida del Campionat del Món de Triatló d'Hivern ha estat "la prova de foc que ens ha demostrat que Naturlandia i Sant Julià de Lòria estan preparades per acollir més proves d'esquí de fons, i treballarem amb les institucions per aconseguir ser la seu de més proves internacionals".