Alerta per un intent de 'phishing' a través de Dropbox

Andorra la VellaL'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra (ANC-AD) alerta que s'ha detectat una campanya de correus electrònics fraudulents , coneguda com a 'phishing', que suplanta la plataforma d'emmagatzematge al núvol Dropbox. Aquesta campanya utilitza com a ganxo un enllaç a un document que redirigeix l'usuari cap a una pàgina falsa en la qual se sol·licita que introdueixi les credencials d'accés a la plataforma. És en aquest moment quan els ciberdelinqüents aprofiten per a robar les dades.

Des de l'ANC-AD s'informa que com en qualsevol altre cas de 'phishing' cal extremar les precaucions i avisar als contactes perquè estiguin alerta dels correus que rebin d'origen sospitós, especialment si contenen arxius adjunts o, com en aquest cas, enllaços externs a pàgines d'inici de sessió.

Així doncs, si un ciutadà ha rebut un correu d'aquestes característiques, ha accedit a l'enllaç i ha facilitat les seves dades d'accés, cal que canviï com més aviat millor la contrasenya. A més, es recomana modificar les clau d'accés de tots aquells serveis on s'utilitzi la mateixa.