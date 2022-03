Andbank renova per tres anys més el conveni de col·laboració amb la FAN

Escaldes-EngordanyAndbank renova per tres anys més el conveni de col·laboració que tenen la Federació Andorrana de Natació (FAN). El sotsdirector general de Banca País d'Andbank, Josep M. Cabanes, i el president de la FAN, Joan Clotet, han anunciat aquest dimarts la renovació del conveni. "Fa diversos anys que col·laborem amb la FAN i quan ens ho van proposar en el seu dia, era un sector nou, i el que ens continua agradant és la dedicació de la junta", ha expressat Cabanes, qui ha ressaltat aquestes ganes de la federació de fer créixer permanentment el nombre de nadadors del país.

"L'objectiu d'Andbank és ajudar a l'esport i sobretot ajudar que els infants s'endinsin dins el món esportiu i de la competició", ha manifestat Cabanes. De fet, ha recordat que en disciplines com l'esquí, els resultats ja estan arribant i ha assegurat que en la natació també arribaran els resultats. També ha remarcat que el treball del país i dels espònsors és molt important per poder tenir esportistes d'elit. Per la seva banda, Clotet, ha agraït el suport d'Andbank des del 2018. "Des d'aquell moment ens van donar oxigen" i molts aspectes "no els podríem haver fet si no haguéssim tingut" aquesta ajuda, ha destacat, afegint que esperen que duri durant molts anys.

Clotet també ha aprofitat la compareixença per presentar el full de ruta de la federació fins al 2025. Un dels objectius principals és la base i els clubs, els quals s'han vist afectats per la pandèmia. "Tornarem a créixer i tornarem a buscar aquesta base", ha explicat. D'altra banda, des de la FAN també s'han marcat els Jocs dels Petits Estats que s'han de celebrar a Andorra el 2025 com una de les principals fites, i on esperen poder fer un gran paper. Durant aquest període també hi haurà els jocs de Malta, europeus, mundials i els Jocs Olímpics de París el 2024. Actualment, la federació disposa de dos nedadors amb beques olímpiques i un nedador amb una beca de la Federació Internacional de Natació (FINA).

En aquest sentit, Clotet ha comentat que demanaran als seus nedadors obtenir una mínim B per anar als Jocs Olímpics. "Volem que tinguin la mínima i que treballin per això", ha manifestat el president, qui també ha recordat que en el seu moment van demanar més transparència al Comitè Olímpic Andorrà (COA) per les beques. "Volíem una explicació formal", ha declarat, i ha afegit que actualment tenen una altra sintonia de treball conjunta amb el COA.

D'altra banda, la FAN manté contactes amb la FINA per poder continuar fent formacions d'entrenadors de natació i d'artística. A més, Clotet també ha avançat que estan intentant renovar convenis amb les federacions catalana, espanyola i francesa, així com amb diferents clubs catalans perquè els nedadors andorrans puguin continuar entrenant quan vagi a estudiar a fora. Pel que fa a les competicions, després de l'anul·lació de totes les quines s'havien de celebrar a Kazan i de l'ajornament del mundial del Japó, la FINA organitzarà a finals de juny un altre mundial a Budapest. Finalment, Clotet també ha remarcat la importància de poder tenir disponible la piscina olímpica del Serradells com més aviat millor, i esperen que sigui entre el juny i el juliol.