Andorra atén 293 menors en situació de risc el 2021

Andorra la VellaEl nombre de nous casos intervinguts l'any 2021 tant per a famílies com per a menors ha augmentat respecte de l'any anterior a Andorra. En el cas de les famílies, segons publica aquest dijous el departament d'Estadística, s'han intervingut 19 més que el 2020 (+10,2%), mentre que en el cas dels menors, s'han intervingut 30 més (+11,4%). En global, el nombre de menors atesos ha estat de 293 (+11,4%), que pertanyen a 205 famílies.

Per franges d'edat, el nombre d'infants de 4 a 10 anys atesos han estat 100, un +185,7% respecte de l'any anterior, seguits dels infants d'entre 0 i 3 anys, amb un +141,7%. L'única franja d'edat que aquest any disminueix és la dels menors entre 16 i 18 anys, amb 75 casos, el que suposa un descens del -45,3% respecte del 2020.

Per situació de risc detectada, aquest 2021 s'han detectat noves tipologies de risc que redistribueixen de forma diferent en els casos. Així, la situació de negligència en la cura i atenció continua sent la situació de risc amb més casos, 120 l'any 2021, seguida de la incapacitat parental, amb 40 casos. De fet, aquesta tipologia, juntament amb la d'adolescent en risc (36), són les úniques que disminueixen en casos respecte de l'any passat.

El nombre total d'adolescents atesos al Centre d'Acolliment d'Infants (34) durant el 2021 trenca la tendència a la baixa dels darrers tres anys apropant-se a la mitjana històrica des del 2007 (32). En canvi, disminueixen respecte del 2020 el nombre de menors que s'han derivat a centres terapèutics de fora del país (7).

Per altra banda, ha augmentat lleugerament el nombre de menors acollits per la seva família extensa, així com el d'ingressos al centre d'acolliment per mesura judicial i per mesura urgent, que s'han triplicat (12 i 3 respectivament), i per guarda administrativa, que es van registrar 2 casos després de molt temps.

Finalment, analitzant els casos intervinguts segons el tipus de família atesa, s'observa com el tipus de família separada ha estat el que més casos intervinguts ha tingut durant el 2021, amb 75, seguit dels 39 menors de famílies nuclears i els 30 menors de famílies monoparentals. La resta de tipologies de famílies suposen aproximadament el 30% dels nous casos de l'any 2021.