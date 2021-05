Els supercontagiadors i per què Andorra ha de recuperar l'ús massiu de tests d'antígens

Andorra la VellaQue Andorra aviat tingui la meitat de la població vacunable vacunada contra el SARS-CoV-2 no significa que es redueixi a la meitat el risc de contagiar-se. Perquè ni el risc d'emmalaltir de Covid, ni tan sols el d'infectar-se, és percentual a gruix de ciutadans immunitzats. Les dades resultants dels tests de saliva efectuats al campus de la Universitat de Colorado Boulder, reflectides a un article publicat a PNAS, apunten que un 2% de les persones portadores del coronavirus, encara que siguin asimptomàtiques, són les responsables del 90% de les infeccions d'altres persones. De fet, totes les mostres de saliva que es van prendre al campus eren de persones que no presentaven símptomes per Covid.

Per contra, l'estudi també apunta que, independentment de l'estat simptomàtic o asimptomàtic de la persona infectada, aproximadament la meitat dels casos positius per SARS-CoV-2 no contagien. Sembla evident que si un 2% és capaç d'infectar un 90% de la seva comunitat hi hagi un altre percentatge molt alt de portadors del coronavirus que no contagiïn.

L'estudi admet la hipòtesi que els supercontagiadors puguin ser qualsevol persona en un moment determinat del procés d'infecció, en funció d'una càrrega viral alta. També apunten a factors externs i situacions concretes que faciliten la circulació del virus.

D'aquí la importància dels tests d'antígens. Perquè si bé és cert que la immunització de bona part de la població –entre la qual es troben els col·lectius més vulnerables al SARS-CoV-2– ha reduït els contagis i, sobretot, la pressió hospitalària, mentre el coronavirus segueixi circulant i afecti persones asimptomàtiques que en algun moment tenen gran capacitat per contagiar, no s'acabarà l'alerta.

Que els tests d'antígens, tot i tenir menys capacitat que les PCR i TMA per detectar el coronavirus en segons quina fase del contagi, siguin fiables quan la persona infectada té la carrega viral més alta casa amb els resultats de l'estudi sobre els supercontagiadors. Si el 2% de la població infectada és qui en algun moment presenta més capacitat per infectar, els tests d'antígens han de ser fonamentals per detectar-los i aïllar-los fins que eliminin la possibilitat de contagi. Tot plegat sense oblidar la resta de mesures per evitar els contagis com: interrelacionar-se en espais oberts, ventilació i corrent d'aire en interiors, distància entre persones i mascareta posada.