Andorra la Vella inicia una campanya per transmetre "esperança" als ciutadans

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella ha presentat aquest dimarts una nova imatge corporativa i una campanya a través de la qual vol transmetre un missatge “d’esperança” en moments complicats com l’actual. Tal com ha manifestat la cònsol major, Conxita Marsol, la nova campanya apel·la “al sentit d’unió, de força”. Sota el lema ‘Mirem endavant’ es vol transmetre a la ciutadania el missatge que es poden superar els moments complicats actuals i “tornar a ser un país atractiu”. De manera paral·lela s’estrena una nova marca corporativa que es farà servir en els actes menys institucionals i amb la que ja s’ha començat a retolar alguns dels vehicles oficials. La marca representa “un camí” i tal com ha detallat el cònsol menor, David Astrié, vol “captar l’essència de la parròquia, dinàmica, amable i sostenible”. Coincidint amb el llançament d’aquesta campanya el comú ha anunciat que aquesta mateixa setmana començarà el retorn de la part proporcional dels mesos de novembre i desembre de la taxa de radicació i d’enllumenat i higiene dels establiments que s’han vist més afectats pels tancaments de les fronteres. Tal com ja es va avançar l’import que el comú destina a aquestes ajudes és d’una 300.000 euros i beneficiarà 1.112 establiments.

Marsol ha recordat que els imports que ara es començaran a retornar a les empreses de manera automàtica s’han de sumar a les ajudes que la corporació comunal ja va destinar a exonerar impostos i taxes durant la primavera, amb la qual cosa l’import total estarà al voltant del milió d’euros. Qüestionada sobre si aquesta mesura tindrà continuïtat aquest any, tenint en compte que les empreses continuen patint l’efecte de la manca d’arribada de turistes, Marsol ha manifestat que el tribut que ara s’exonera es genera al mes d’octubre i que, per tant, “queden molts mesos per endavant per analitzar la situació”, però ha volgut deixar clar que la corporació “estarà al costat” del teixit empresarial de la parròquia i que si cal les ajudes es mantindran i serien “en la mateixa línia” que el que s’ha fet fins ara. També ha reiterat que els criteris que s’han fet servir per exonerar els tributs ha estat “molt tècnics” i que per exemple no afectarà els comerços d’alimentació però també ha recordat que si algun establiment se sent perjudicat per la crisi i no rep aquest retorn automàtic, des del comú estan “oberts” a estudiar la seva reclamació. “Exonerarem molts sectors”, ha manifestat Marsol.

La campanya, ja en marxa

Pel que fa a la campanya que s’ha presentat aquest dimarts, la seva distribució comença ja per xarxes i també ja es pot veure la nova marca a alguns dels vehicles oficials del comú. La marca substitueix la que tenia fins ara el comú i parteix de les lletres ‘A’ i ‘V’ i simbolitza un camí, “la transformació” que està experimentant la parròquia per pacificar els espais i fer que els ciutadans guanyin cada cop més espai als vehicles, tal com ha emfasitzat el cònsol menor. La marca s’ha treballat de forma transversal amb diferents departaments comunals i s’ha invertit 3.500 euros per a la seva creació; 5.300 per fer una escultura de llum; 8.400 per al material de promoció turística i 1.400 per a una primera fase de retolació en què ja s’ha ‘estampat’ la imatge en alguns vehicles oficials. “La marca és un paraigua per integrar diferents projectes” comunals, ha destacat Astrié. Tal com ha comentat la cònsol major, la intenció és que “ràpidament” la gent pugui començar a identificar el comú amb la nova marca.