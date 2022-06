Els andorrans aproven la gestió del Govern amb un 5,6

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 25 de juny de 2012, va ser notícia...

Entre l'11 de maig i el 6 de juny, el CRES va dur a terme una enquesta sobre l'opinió dels residents al Principat en relació a diverses qüestions sobre la política del país. Un total de 802 persones hi han pres part, de les quals gairebé la meitat eren de nacionalitat andorrana i l'altra meitat no andorrans.

Entre els aspectes més destacats que en resulten d'aquest estudi hi ha l'aprovació tant del cap de Govern, Toni Martí, com del cap de l'oposició, Jaume Bartumeu, per la seva activitat política des de les darreres eleccions. El primer rep un 6,43 dels andorrans i un 6,8 de mitjana dels no andorrans; el segon, obté un 5,3 dels autòctons i un 5,9 dels residents no andorrans. Amb tot, com ha destacat el director del CRES, Joan Micó, ambdós han obtingut pitjors resultats que en l'enquesta realitzada el 2011 abans de les eleccions. També valoren la gestió del Govern en els primers mesos de mandat amb una nota mitjana de 5,6 els andorrans i un 5,9 els no andorrans. Mentre, l'oposició és valorada amb un 4,8 i un 5,1. En aquests àmbits, ha indicat Micó, l'avaluació que fan els locals és més crítica que la dels no andorrans, un aspecte que ja havien notat en anteriors enquestes.

Pel que fa a la participació, el 83,3% dels no andorrans votarien si poguessin, segons indiquen els resultats i el 31,5% d'aquests es decantarien per Demòcrates per Andorra, mentre que el 20,4% ho farien pel Partit Socialdemòcrata. Si se celebressin eleccions generals ara, el 25,4% dels electors entrevistats votarien per DA, una xifra superior al 20,3% del vot decidit abans de les eleccions del 2011. En canvi, el 14,4% ho faria pel PS, que cau en més de dos punts respecte a les dades prèvies a les eleccions de l'any passat. Baixen també Andorra pel Canvi i els que no votarien, però creixen els Verds d'Andorra i de forma important els que afirmen que votarien en blanc, però sobretot els que no contesten, que arriben al 44%.

Aquestes i altres qüestions més concretes esperen poder, amb la consolidació d'aquestes enquestes en quatre o cinc anys, 'calcular la intenció de vot' de forma sòlida i consistent, ja que, en estudis similars realitzats a altres països es detecta per exemple una tendència a dir que es votarà el partit que ocupa el poder i a amagar el vot cap a altres partits.

L'enquesta pregunta sobre la percepció del nou president de la República francesa i copríncep d'Andorra, François Hollande, que de forma majoritària es considera un canvi positiu, principalment 'perquè serà millor que Sarkozy', mostren els resultats.