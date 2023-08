Un any treballant a Epizen

La gran majoria de treballadors d'Epizen han viscut d'aprop el naixement del centre comercial. Després d'un any en funcionament, l'Àlex d'IO:Electro&Home, la Sami del Bón Áppetit, el Jordi de Carrefour Epizen, el Joel de McDonald's i la Demelsa de Textura se senten molt orgullosos de formar part del que anomenen 'la família d'Epizen'. Tots ells asseguren haver crescut professional i personalment gràcies als llocs de treball que ocupen i destaquen, per sobre de tot, les oportunitats que dona l'empresa per seguir avançant en l'àmbit laboral.

Si t'agrada la tecnologia i ets un apassionat del món gamer, el teu lloc és a IO:Electro&Home. En aquesta botiga de la segona planta d'Epizen coincidiràs amb l'Àlex, l'store manager. Té 23 anys i es declara un apassionat de la seva feina.

Per què vas triar i/o com va sorgir la possibilitat de treballar a Epizen?

Portava gairebé 3 anys a l'empresa treballant a la botiga de K-tuin i quan va sortir la vacant per anar a IO:Electro&Home d'Epizen els meus caps directes em van sotmetre a una prova per veure si complia amb el perfil. Vaig passar-la i em van oferir el lloc de responsable de botiga i amb el temps he anat escalant posicions fins a arribar a ser el cap de botiga d'IO:Electro&Home.

Per què t’agrada treballar a Epizen?

Perquè, al cap i a la fi, això ho hem creat nosaltres des de zero. Epizen és com el nostre fill. He viscut el procés des de l'inici. L'he patit i l'he suat i només amb això fa que tingui un sentiment de pertinença i estima cap a Epizen que mai havia experimentat.

Com valores la teva experiència professional a Epizen? Què n’has après al llarg de tot aquest any?

El desenvolupament que he viscut a escala professional i personal ha estat brutal. l'Àlex d'ara no és el mateix Àlex que el d'ara fa un any. M'agrada molt el que faig, la botiga, el centre comercial i vinc molt a gust a treballar. Per tant, la meva experiència és de 10. A més, una de les coses que he après és la capacitat de liderar i gestionar un equip de treball i això ja no m'ho pot prendre ningú.

Què és el que més t’agrada de la teva feina?

Mimar i cuidar la botiga. M'encanta fer lluir la botiga i que veure com el client marxa satisfet d'ella. M'encanta la reacció de sorpresa del client quan ens visita. Per tant, és molt important tenir cura de qualsevol detall que hi pugui haver a l'interior de la botiga.

Si no fossis treballador d’Epizen, series client del centre comercial? Per quina raó?

Tenint en compte que visc al centre d'Andorra em costaria venir fins a Epizen. Ara bé, cal tenir en compte que a Epizen tens un Lefties o Sprinter que no tens al centre i és un reclam per venir cap aquí. De la mateixa manera que a IO:Electro&Home disposes d'un espai gaming que no tens a cap altre lloc del país. Així que sí que seria client d'Epizen. I si tenim en compte el que està per venir amb una gran zona de restauració i oci ho tinc més que clar.

Què creus que té Epizen que no tinguin altres centres comercials?

Sense dubte l'arquitectura. Tenim una façana que crida l'atenció i dona molt de joc amb la seva il·luminació. L'altre aspecte és el tracte amb el client. Dins el grup treballem molt sobre aquest punt. Crec que aquests dos punts ens diferencien de la resta.

La Sami té 50 anys i des que Epizen va obrir les portes al públic sempre ha estat ubicada al (Bón Áppetit, és a dir, al departament de restauració del centre comercial que està ubicat a la primera planta de Carrefour Epizen.

Com valora la seva experiència laboral a Epizen?

La meva experiència com a treballadora d'Epizen és molt positiva. Des de l'obertura del centre fins avui dia les coses han millorat molt. S'han fet moltes coses perquè el negoci creixi i la restauració ha anat seguint aquesta línia. Avui dia, el Bón Áppetit ha incorporat plats combinats, tapes que ja es troben a les cartes físiques d'aquesta petita zona de restauració.

Què és el que més li agrada de la teva feina?

Sincerament, m'agrada tot el que faig dins el meu lloc de treball. Atendre al client, estar a la cuina, però el que més m'agrada són les condicions laborals i el fet de poder coincidir amb la família.

Si no treballessis a Epizen series client/a del centre comercial? Per quina raó?

Sens dubte seria clienta d'Epizen per la varietat de producte que ofereix. En el cas de Carrefour Epizen cal destacar l'òptima relació qualitat-preu i això no es troba a tot arreu.

Què creus que té Epizen que no tinguin altres centres comercials d'Andorra?

La personalitat del mateix centre comercial i el companyerisme que existeix, avui dia, entre tots els que treballem a Epizen.

Si passem per caixa és més que probable que ens trobem en Jordi. Té 46 anys i va arribar a Andorra fa més d'un any amb ganes de donar-ho tot després d'haver aconseguit un contracte fix que no li brindava cap de les feines que feia a Barcelona.

Com valora la seva experiència laboral a Epizen?

Molt positiva. Sempre he tingut una bona relació amb les meves caps. Em considero una persona molt sincera i, a vegades, puc arribar a dir les coses de manera brusca, però això ha canviat força en un any. Treballar en un bon ambient en què tots fem pinya m'ha ajudat a veure les coses d'una altra manera i a ser més pacient i empàtic.

Què és el que més li agrada de la seva feina?

M'agrada molt el contacte amb la gent. Cada dia veig a gent nova i sempre tinc unes bones paraules pels clients que passen per la meva caixa.

Si no fos treballador d’Epizen, seria client del centre comercial? Per quina raó?

Sí, i tant. La gent que treballa en cada una de les seccions d'Epizen sempre està pendent del client i aquest se sent acompanyat en tot moment i això és d'agrair.

Què creu que té Epizen que no tinguin altres centres comercials?

El lloc on està ubicat. Epizen està envoltat de natura i això no ho poden dir molts centres comercials.

El Joel es troba treballant al McDonald's d'Epizen després de ser reubicat del McDonald's de Sant Julià de Lòria. En Joel és l'encarregat de torn d'aquest altre punt de restauració i assegura que treballa en aquesta franquícia des dels 16 anys.

Com valora la seva experiència laboral a Epizen?

Al principi va costar una mica perquè l'obertura d'un nou restaurant comporta canvis, moviments i adaptació. Avui dia, però, l'experiència és bona, ja que cada membre de l'equip ja sap el paper que ha de desenvolupar i tot rutlla molt bé.

Què ha après durant aquest primer any?

A tenir més paciència, sobretot amb els nous treballadors. Tenim una plantilla en què el 80% és gent nova i el procés d'aprenentatge no és ràpid. També ha après a valorar d'altres coses, com ara, a apreciar el temps que passes amb la família. La conciliació familiar que ens brinda Epizen m'ha permès valorar aquest fet.

Què és el que més li agrada de la seva feina?

El fet de tenir la sensació que som una família.

Si no fos treballador d’Epizen, seria client del centre comercial? Per quina raó?

Sí que ho seria sí. Jo ja faig la compra aquí i no perquè hi treballi. Visc a Auvinyà i amb la família acostumem a baixar fins Epizen perquè ens agrada el concepte de centre comercial. A més, tinc la certesa que quan ja funcioni la zona d'oci i restauració que s'ha de construir Epizen es convertirà en el centre comercial de referència.

Què creu que té Epizen que no tinguin altres centres comercials?

Primer de tot, el grau de compromís que han adquirit els treballadors amb Epizen i, en segon lloc, l'experiència de compra que viu el client. Considero que són dos conceptes que només posseeix Epizen.

Finalment, hem parlat amb la Demelsa, cap de la botiga Textura. La Demelsa té 43 anys i atreta per les condicions laborals que oferia Epizen no va dubtar ni un segon a presentar-se com a candidata.

Per què vas triar i/o com va sorgir la possibilitat de treballar a Epizen?

La veritat és quan vaig llegir que s'obria, a Andorra, un nou centre comercial no vaig dubtar a enviar el meu currículum i optar a diferents llocs de treball i quan vaig fer l'entrevista em van oferir el lloc que ocupo ara mateix.

Per què t’agrada treballar a Epizen?

Principalment, perquè l'hem vist créixer. Epizen és com el nostre fill petit. Crec que no érem conscients del que anàvem a fer perquè quan vàrem entrar per primera vegada a Epizen teníem molts dubtes, però tot ha quedat en una anècdota.

Com valores la teva experiència professional a Epizen? Què n’has après al llarg de tot aquest any?

Per mi és la millor experiència professional de la meva vida. He crescut professionalment, hem après a respectar-nos entre companys, ens ajudem molt entre nosaltres, hem format un gran equip.

Què és el que més t’agrada de la teva feina?

Tot.

Si no fossis treballador d’Epizen, series client del centre comercial? Per quina raó?

Sí. Sobretot vindria atreta per la seva façana que ja convida que facis parada i entris a descobrir tot el que hi ha a l'interior d'Epizen.

Què creus que té Epizen que no tinguin altres centres comercials?

Les condicions laborals són molt atractives, com ara, poder fer un horari de matí o tarda depenent de la setmana, el plus de 150 euros per desplaçament i les formacions constants que ens ofereixen des de recursos Humans per créixer professionalment.