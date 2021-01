Nou brot en un centre sociosanitari amb vuit positius a la residència l'Albó

La Covid-19 està fent cada vegada més acte de presència als centres sociosanitaris. Segons ha comunicat aquest divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s'ha detectat un nou brot a la residència l'Albó que ha afectat sis residents –tots ells asimptomàtics excepte un home d'edat avançada que s'ha hagut de traslladar a la planta Covid del Cedre– i dos professionals. De la mateixa manera que en el cas de Sant Vicenç d'Enclar, el ministre ha assegurat que aquesta mena de brots no apareixen "perquè s'hagin fet les coses malament", sinó que moltes vegades té a veure amb un "gran contagiador" dins del personal o entre els residents que pot afavorir "una escapada del virus".



L'anunci d'aquests nous casos arriba en el mateix moment en què Benazet ha informat que s'està produint un "alentiment administratiu" per part de la farmacèutica Pfizer que provocarà un retard en l'arribada de les vacunes, per la qual cosa la campanya de vaccinació s'haurà "d'ajornar uns pocs dies", desestimant així la possibilitat de començar aquest cap de setmana.



Un cop identificat el brot de l'Albó, es durà a terme una inspecció al centre, de caràcter "constructiu" i amb la finalitat de cercar millores per a la seguretat de l'espai, que es veurà complementat amb els cribratges periòdics que es fan setmanalment per detectar nous casos. Tal com va informar aquest dijous el Govern, s'ha creat una comissió d'anàlisi integrada per personal del SAAS, els ministeris de Salut i Afers Socials i els professionals dels centres sociosanitaris per analitzar la situació que es puguin anar produint i cercar millores per tal que no es tornin a repetir. Precisament, els cribratges setmanals que s'impulsen des de Salut permeten tractar millor els pacients i oferir una major assistència, ja que els casos que es detecten es troben en la fase inicial de la malaltia.



En relació amb la campanya de vacunació, Martínez Benazet ha assegurat que "aquests endarreriments no comporten un problema important", ja que el més desitjable és que les dosis arribin com més aviat millor per començar a vaccinar a la "població diana", que és aquella integrada per professionals de la salut, residents dels centres sociosanitaris i població vulnerable com els usuaris del SAD. El fet que estiguin apareixent brots a les residències implica que fins que no es donin per finalitzats no es podrà començar a vacunar en aquests espais, per la qual cosa el ministre ha confirmat que els primers centres on s'iniciarà la campanya seran el Cedre i Clara Rabassa de manera simultània.



A banda d'aquests casos de darrera hora, des del Govern també s'ha informat que gràcies als cribratges de rastreig s'ha detectat el contagi de quatre professionals més de la clínica geriàtrica Sant Vicenç d'Enclar, que se sumen als 31 residents i 9 sanitaris més ja diagnosticats. Això provoca que, actualment, la planta Covid del Cedre acumuli 24 pacients, arribant així gairebé a la seva capacitat total. D'aquesta manera, un cop s'ocupi l'últim llit disponible, els nous casos seran ingressats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Tot i això, el titular de Salut ha manifestat que aquest cap de setmana estan previstes cinc o sis altes de residents de Salita que actualment estan al Cedre.

Petita escalada

Aquests nous positius formen part dels 38 nous casos diagnosticats durant les darreres 24 hores. El nombre d'afectats totals des de l'inici de la pandèmia és de 8.489, dels quals 7.632 corresponen a la segona onada. En aquests moments hi ha 681 casos actius, catorze menys que dijous, i les altes durant la segona onada ja sumen 6.920. El nombre de defuncions es manté en 84. La pressió sobre l'hospital s'ha reduït discretament, i a hores d'ara hi ha 18 pacients ingressats a planta i 5 a l'UCI, on tres d'ells continuen en situació de ventilació mecànica.



Per últim, Martínez Benazet ha fet una nova crida a la població per tal que es facin una prova TMA si es tenen dubtes o bé si han marxat d'Andorra per reunir-se amb familiars durant les festes de Nadal. Així, els ciutadans "tenen a disposició els 'stop labs' i aconsellem que s'utilitzin els tests d'antígens", ha conclòs. El ministre ha qualificat la situació actual de " petita escalada" que s'ha de prendre amb un " moderat optimisme".