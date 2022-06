Baixa la pressió hospitalària per la Covid-19

Andorra la VellaLa Covid-19 continua present al Principat, però la soca actual està tenint un impacte sanitari molt limitat. De fet, respecte a la setmana anterior, hi ha tres persones menys ingressades a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i actualment només hi ha dues persones a planta. El ministre portaveu, Eric Jover, ha informat que des de dimecres passat s'han detectat 157 nous positius i s'han donat 225 altes. Per tant, en aquests instants, només resten 261 casos actius, 68 menys que fa una setmana. Aquesta davallada dels nous positius bé donada per la baixada de les proves diagnòstiques, ha reiterat el ministre.

La xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia és de 43.224 persones i es registren un total de 42.810 altes. Les defuncions es mantenen en 153. Finalment i pel que fa a les vacunes administrades, des de l'inici del pla de vacunació s'han inoculat 157.480 vaccins per fer front a la Covid-19 –58.135 primeres dosis, 57.497 segones i 41.848 terceres–. D'altra banda, i gràcies a la bona situació, l'executiu ha decidit prorrogar les mesures actuals fins al pròxim 15 de juny.