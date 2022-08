Benvingut a Epizen Summer Opening

Encara no has tret el cap per Epizen Summer Opening? Doncs no t'encantis i descobreix aquest racó del nou centre comercial de Sant Julià de Lòria i gaudeix d'una experiència de compra diferent. I és que a Epizen, a més d'omplir el teu cistell de la compra, també tens l'oportunitat d'escoltar bona música tot prenent algun refresc o fent un petit mos. Això és Epizen Summer Opening!!!

Just a l'entrada d'Epizen veuràs una gran zona amb foodtrucks, espais per relaxar-te i un escenari. Un escenari on hi van actuant diferents grups musicals per fer d'aquest espai una zona viva on hi passen coses, com ara, actuacions musicals. Des d'inicis d'agost, per l'escenari d'Epizen Summer Opening han anat passant diferents grups musicals, com ara, Vibrand, Kic Bartumeu i Telva Rojas. I aquest divendres és el torn de Patxi Leiva & Grup i dissabte de les Swing Girls.

A Epizen Summer Opening també tens activitats infantils perquè els més menuts també passin una bona estona al centre comercial. Ara només cal que t'arribis fins a Epizen i gaudeixis en primera persona de tot el que has pogut llegir en aquest article.