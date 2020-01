Incendi en una planxisteria propera als Serradells

Un incendi a la planxisteria Jam, situada a l'edifici Encorces d'Andorra la Vella, ha provocat que fins a quatre dotacions de bombers s'hagin desplaçat a la zona per tal d'extingir-lo. Segons ha confirmat l'oficial del Cos de Bombers, Òscar Llovet, l'origen de les flames s'ha produït a la planta baixa de la planxisteria i, a través d'una xemeneia que encara està per determinar si pertany a una caldera de calefacció o a una sala de pintura, s'han elevat fins a la teulada, situada a sis pisos d'alçada respecte de la planta baixa.



L'incendi ha estat fàcil d'extingir, ja que una dotació dels bombers s'ha encarregat de les flames provinents de la planta baixa, mentre que una altra s'ha encarregat de la zona de la teulada. Una actuació que s'ha allargat fins a una hora, tot i que al cap de vint minuts el foc ja estava totalment controlat.



L'avís s'ha donat per part dels treballadors de l'edifici Encorces, al voltant de les 12.07 hores i, segons han relatat els bombers, han estat ells mateixos qui han activat el protocol d'evacuació, per la qual cosa no s'han patit danys personals. Tot i això, Llovet ha confirmat que el SUM ha atès dues persones per haver estat en contacte amb el pols dels extintors quan intentaven apagar el foc ells mateixos.



La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, que s'ha desplaçat fins a la zona en el moment de conèixer els fets, ha declarat que tot ha quedat en un "ensurt". En un primer moment es pensava que les flames provenien del Centre esportiu dels Serradells, un fet que si hagués estat així "no s'ho hauria pogut creure", segons ha afirmat. Les indústries properes que hi ha a la zona tampoc han patit afectacions. Ara, per tant, es duran a terme les respectives tasques de ventilació per tal de tornar a la normalitat.