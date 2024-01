El 'boom' del Manga també en català

Andorra la VellaAl Japó, la denominació "manga" s'aplica a qualsevol mena de còmic, mentre que a Catalunya, per influència, es refereix a les historietes provinents del Japó o que comparteixen les seves característiques estètiques, segons el Diari ARA l'oferta s'ha duplicat respecte als millors anys de 'Bola de Drac' . Aquests còmics, generalment llegits de dreta a esquerra, han experimentat un creixement significatiu en les seves edicions en català i es publiquen al voltant de mil mangues a l'any.

Segons informa RTVE, el novembre de 2021, 20 dels 100 llibres més venuts a Catalunya eren mangues, segons todostuslibros.com. Aquest augment en la demanda ha portat a un notable creixement del mercat, multiplicant-se per 5 en comparació amb fa cinc anys. Actualment, 29 editorials es dediquen a la publicació d'historieta japonesa a Catalunya, sent la més recent, Distrito Manga pertanyent a Penguin Random House.

Catalina Mejía, directora de Distrito Manga, va mencionar al programa Distrito 9 de Radio 3 que han ingressat a un mercat "ja assentat i que podia respondre a un segell més". El seu objectiu és oferir "bones històries, tant noves produccions com clàssics que encara no han arribat al país, sobretot els que van ser molt demanats en fòrums manga". A més de Carlos Subero, editor de Milky Way, una editorial independent, celebra l'arribada de Penguin al mercat i destaca la fortalesa actual del sector, considerant que és major que fa una dècada.

En definitiva, tot i que alguns es pregunten si hi ha un "boom" del manga, experts com Gerardo Vilches i Catalina Mejía creuen que l'augment en la demanda es deu en part a la pandèmia, ja que moltes persones van aprofitar el confinament per consumir cultura de manera constant, descobrint l'accessibilitat i la qualitat dels mangues japonesos