BPA ocultava informació a l'Autoritat Financera segons Maria Cosan

Andorra la VellaMaria Cosan ha declarat avui com a exdirectora de l'Autoritat Financera (quan s'anomenava INAF). L'economista ha manifestat que bona part de la informació que ha sortit a la llum de tots els problemes i forma de funcionar de BPA a l'època no s'havia posat en coneixement del regulador. Cosan ha destacat que no se sabia res de les compensacions que organitzava BPA perquè els clients es trobessin a Espanya per a l'entrega de diners 'cash' i posteriorment que la mateixa xifra es traspassés entre comptes de BPA. Així la mateixa xifra 'baixava' a Espanya i 'pujava' cap a Andorra sense passar per la frontera. L'exdirectora ha afirmat que les decisions que va prendre l'INAF sobre BPA estaven basades sempre amb la informació que es disposava. I no es tenia la documentació i la informació que ara s'ha conegut sobre BPA després de la nota dels Estats Units com a entitat blanquejadora amb el que van provocar la defunció del banc.