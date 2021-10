El brot escolar a la Massana, amb 34 infectats, obliga a confinar 4 classes i a tornar a dur la mascareta al segon i tercer cicle

Andorra la VellaFa dos dies que les autoritats van detectar un brot de covid a l’escola andorrana de maternal i primera ensenyança de la Massana, després que durant el cap de setmana dos tutors presentessin símptomes de la malaltia. Un cop realitzat el cribratge pertinent, el brot afecta 34 persones, segons ha informat aquest dimecres la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas. Concretament afecta 29 alumnes, quatre professors i una auxiliar. Hi ha vuit aules afectades, quatre de primer cicle, que estan confinades, i quatre més que estan amb vigilància parcial: dues a primer cicle i dues més a segon cicle. Tenint en compte que el virus “pot córrer” pel centre educatiu, ha dit Mas, les autoritats sanitàries han decidit obligar, tant a personal com a alumnat, a tornar a dur la mascareta a les aules de segon i de tercer cicle. Amb les vuit afectades pel brot a la Massana ja són 27 les aules afectades per algun tipus de vigilància al país.

En la roda de premsa posterior al consell de ministres, Mas ha manifestat que des d'aquest dimarts s'han detectat 28 nous positius que eleven la xifra de casos totals a 15.462. Els casos actius tornen a pujar del centenar situant-se en 113 i les altes es troben en 15.219. La secretària d'Estat de Salut també ha comentat que la pressió al sistema sanitari és nul·la, i ha recordat que no hi ha un pacient ingressat a planta des del passat 7 d'octubre i a la Unitat de Cures Intensives des del 21 d'agost. Aquest increment de casos en la darrera setmana, ha provocat que la taxa de reproducció es trobi en 1,23, i que se superin els deu casos diaris de mitjana.

D'altra banda, la campanya de vacunació continua, i un 79,2% de la població vacunable ja ha rebut una dosi i un 77,3% ha rebut les dues dosis. En total, s'han administrat 108.083 dosis, 54.678 primeres, 53.113 segones i 292 terceres. Per tant, amb aquesta bona dinàmica de vacunació, s'ha decidit que l''stop lab' mòbil deixi d'oferir els seus serveis a partir de l'1 de novembre. "La demanda ha disminuït", ha manifestat Mas, informant que des del 7 de juny s'han fet fins a 2.600 tests en el total de les set parròquies, però ha recordat que se seguiran fent proves a l'antiga plaça de Braus.

Mas ha informat que amb aquestes dades i aquestes fluctuacions de la pandèmia "s'ha decidit no canviar les mesures que s'estan aplicant actualment" per una qüestió de "prudència", tot i que ha confirmat que l'executiu ha decidit prorrogar l'estudi d'obertura als locals d'oci nocturn una setmana més i que aquests podran obrir el 31 d'octubre. A més, pel que fa a la reunió que s'ha mantingut aquest matí amb el sector de la restauració i l'hoteler, ha comentat que encara s'estan estudiant les mesures per aplicar en les setmanes vinents, però avançat que es contempla la possibilitat que l'accés a aquests establiments es pugui fer amb el certificat Covid.