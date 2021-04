El brot a Exteriors, amb 13 positius i 24 confinats, l'hauria causat un gran contagiador

Andorra la VellaEl brot a Exteriors, que afecta deu funcionaris –inclosa la ministra Ubach–, tres familiars de membres del ministeri i que manté 24 persones confinades, el podria haver causat un gran contagiador. Aquesta és la hipòtesi principal amb la qual treballa el Govern, segons ha explicat aquest divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. D’altra banda, pel què fa als quatre casos positius per Covid al Centre sociosanitari el Cedre, el dirigent ha explicat que han estat traslladats a l’hospital per passar l’aïllament, però que cap dels tres padrins, que havien estat vacunats, ha presentat pràcticament símptomes.

Sobre l’origen del brot al ministeri d’Exteriors: “No hi ha una causa clara de l’origen del brot. Molts dels treballadors del ministeri han tingut una actitud exemplar, i es cribraven de manera periòdica, també la ministra Ubach. Probablement l’origen del brot va ser causat per un gran contagiador. També podria ser que la ventilació del ministeri no sigui l’òptima. Però la hipòtesi més probable és que un gran contagiador hagi fet una disseminació massiva del virus”, ha argumentat Benazet.

El dirigent ha explicat que un cop la plantilla del ministeri se sotmeti a un segon cribratge podria sorgir algun positiu més, però que no esperen “gaires més casos”. Paral·lelament, s’han registrat tres positius més per Covid de familiars d’algun dels membres d’Exteriors.

Sobre els tres padrins del Cedre, Benazet ha dit que “estan bé, no ens hem de preocupar perquè són pràcticament asimptomàtics”. L’altre positiu, un auxiliar d’infermeria, també és asimptomàtic. Aquesta casuística ha servit per a la defensa de la vacunació i la seva repercussió. “Les vacunes protegeixen. Eviten que emmalalteixis. És possible la infecció i la transmissió del virus, si estàs vacunat, tot i que amb menys intensitat. Si estàs vacunat no desenvolupes formes greus de la malaltia”, ha argumentat el dirigent, per recordar que les persones al Cedre se les va vacunar amb Pfizer a l’inici de la pandèmia.

Disminueix la pressió de la quarta onada

El Govern ha reportat aquest divendres 29 casos nous de Covid respecte a dijous. El SARS-CoV-2 té una taxa de reproducció de 0,81. I es registren 485 casos actius al país. Unes xifres que fan que des del ministeri de Salut ja es parli d’una “disminució de la pressió de la quarta onada”.

Aquest divendres hi ha 27 pacients hospitalitzats a Meritxell, 18 a planta i 9 a l'UCI, tots ells ventilats mecànicament. Després d’haver-se reprès el curs, hi ha una aula aïllada per Covid i sis més amb algun alumne en quarantena.