Brot en un espectacle a Sant Julià amb onze positius

Andorra la VellaEl ministeri de Salut informa aquest dijous d'onze casos positius en un brot en un esdeveniment cultural celebrat aquest cap de setmana a Sant Julià de Lòria. En concret, es tracta de la representació de la sarsuela 'Cecilia Valdés' que es va representar a l'Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià i que va tancar la 6a Temporada d'Òpera amb dues sessions, una disabte i l'altra diumenge. Dels onze casos detectats, set haurien participat directament en l'acte i quatre serien contactes directes. Segons assegura Salut, des de l’Oficina Covid s’està fent el seguiment i l’enquesta epidemiològica escaients, així com l’aïllament dels contactes estrets dels positius.

Pel que fa a la campanya de vaccinació contra la Covid-19, aquest dijous ja s’han administrat 32.305 dosis, unes 600 més que aquest dimecres. A hores d'ara, el Govern no disposa de més vaccins fins que arribin les de Moderna provinents de França a final d'aquest mes i les de Pfizer provinents d'Espanya durant el mes de juny. Tampoc hi ha data fixada per la remesa que Portugal va prometre durant la Cimera Iberoamericana.

Quant a l'actualització de les dades sanitàries, en les darreres vint-i-quatre hores s'han detectat 22 casos nous positius de coronavirus, mentre que les persones recuperades s'han incrementat en 35 i les defuncions es mantenen en 127. Actualment, hi ha 226 pacients actius, 13 menys que aquest dimecres. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, en canvi, hi ha un pacient ingressat més respecte a aquest dimecres (9), cinc dels quals a planta i quatre a la Unitat de Cures Intensives (UCI), dos amb ventilació mecànica. Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 22 aules sota vigilància activa –10 total i 12 parcial– i 8 en vigilància passiva.