Càlida rebuda d'Ordino a Ses Majestats

OrdinoMalgrat la situació sanitària, els Reis d'Orient tampoc han faltat aquest any a la seva cita amb la parròquia d'Ordino. En aquesta ocasió, i amb la finalitat de no generar aglomeracions, la rebuda a Ses Majestats no s'ha dut a terme com és habitual a l'Andorra Congrés Centre d'Ordino (ACCO) i s'ha decidit traslladar l'esdeveniment a un espai més obert i emblemàtic de la parròquia com és la plaça Major.

Abans de llegir el seu parlament i acabar d'agafar les darreres cartes dels infants, Melcior, Gaspar i Baltasar han visitat l'església de Sant Corneli i Sant Cebrià per fer l'adoració al nen Jesús. Posteriorment, han adreçat unes paraules a les famílies presents llançant un missatge d'esperança i recordant que aquest any també s'ha hagut d'anul·lar el tradicional repartiment de tortell i xocolata.

En dues files ben diferenciades, petits i grans han fet cua per, quan arribés el seu torn, fotografiar-se amb els Reis d'Orient, sempre respectant les mesures sanitàries, i entregar-los les últimes cartes amb els seus desitjos per aquest any.

Ses Majestats tenen una nit llarga al davant, ja que han d'arribar a totes les llars d'Andorra en poques hores. Malgrat la dificultat del repte, han assegurat que ho aconseguiran i han demanat als més petits que vagin a dormir aviat i els deixin aliments per recuperar forces.

Des de la corporació s'han felicitat del nombrós públic que ha acudit a la cita. De fet, han reconegut que l'assistència ha estat molt més notable que no pas durant l'arribada del Pare Noel.