Un canal de lectura en línia per a la gent gran i les persones en risc d'exclusió social

Des d'aquest dilluns 23 de novembre, el programa 'Jove voluntariat lector', patrocinat per Bomosa Fundació i inscrit al Govern, s'adapta a la situació actual de seguretat provocada per la Covid-19 i inaugura un canal de YouTube per fer les lectures als padrins i a les persones en risc d'exclusió social del Principat. En concret, els estudiants que hi participen duen a terme la tasca de manera voluntària en centres de la tercera edat (com Clara Rabassa i el Cedre), la biblioteca pública del Govern i les institucions de joves en risc d'exclusió social.

La novena edició del programa 'Jove voluntariat lector' compta amb gairebé un centenar d'alumnes dels principals sistemes educatius del Principat, liderats per l'escola Àgora International Andorra i l'escola andorrana de batxillerat, amb l'objectiu d'acompanyar, divertir i emocionar a través de la literatura.

Tal com ha explicat la professora de Llengua i Literatura de batxillerat de l'Àgora, Sali Carballo, "les sessions de lectura es feien els divendres a la tarda i, després, anàvem a berenar amb els joves, però tenint en consideració la situació actual, ja no es podran dur a terme de forma presencial i és per aquest motiu que he creat un canal de YouTube on es penjaran els vídeos amb les lectures".